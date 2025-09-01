Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λούκας Λεκαβίτσιους που έρχεται να δώσει λύσεις στη θέση του point guard.

Η ΑΕΚ πήρε την απόφαση και θα πορευτεί με τον Λούκας Λεκαβίτσιους για κάτι που σας είχε ενημερώσει και το Gazzetta, αφού ο παίκτης ποτέ δεν είχε βγει από το... κάδρο για τη θέση του point guard. Στην Ένωση γνώριζαν για το θέμα τραυματισμού του Λιθουανού γκαρντ που απαιτούσε αποθεραπεία.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα και η ομάδα όμως τον... περίμεναν, ο Σάλε είχε εξαιρετική άποψη για εκείνον καi έτσι ο γάμος έγινε! Υπήρχε αμοιβαία διάθεση για συνεργασία. Kαι έτσι η Βασίλισσα τον ανακοίνωσε. Ο παίκτης έκανε προπονήσεις με την Ένωση στη Sunel Arena το τελευταίο διάστημα και μεγαλώνει την... λιθουανική παροικία, αφού στην ομάδα βρίσκεται και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Nα τονιστεί πως η γυναίκα του Λιθουανού γκαρντ, είναι Ελληνίδα, κάτι που σημαίνει πως ξέρει καλά τη χώρα μας. Στο παρελθόν ο «Λέκα» φόρεσε και τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Με την Εθνική Λιθουανίας έχει κατακτήσει ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket 2015, ενώ έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 και το EuroBasket 2022.

Οι αριθμοί του Λεκαβίτσιους και οι λύσεις στο «1»

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 31χρονος γκαρντ, είχε 14 συμμετοχές στην Euroleague με τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας, μετρώντας από 2,1 πόντους σε 6:57 λεπτά εντός παρκέ. Στην καριέρα του στην Euroleague μέτρησε 6.6 πόντους, 2.2 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ο Λέκα έρχεται να προσφέρει άλλη μια σημαντική λύση στον Σάκοτα στην θέση του point guard, εκεί όπου ήδη υπάρχουν οι Κατσίβελης και Φλιώνης.