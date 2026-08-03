H AEK θα κοντραριστεί σε φιλικό με την Κλουζ στην Αθήνα στις 18 Σεπτέμβρη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη νέα σεζόν.

Αντίστροφα μετρά η ΑΕΚ για την έναρξη της προετοιμασίας, η οποία υπολογίζεται μετά τις 15 Αυγούστου. Ήδη έχει γίνει γνωστό πως η Ένωση θα συμμετέχει σε φιλικό τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Ρόδο και το κλειστό της Καλλιθέας, με την παρουσία και του Παναθηναϊκού, στις 12-13 Σεπτέμβρη.

Πάντως λίγες μέρες μετά η Βασίλισσα θα παίξει άλλο ένα φιλικό. Η Κλουζ ανακοίνωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της πως θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ σε φιλική αναμέτρηση στην Αθήνα στις 18 Σεπτέμβρη. Οι Ρουμάνοι πήραν το πρωτάθλημα στην χώρα τους τη σεζόν που πέρασε. Στις 19 η Κλούζ θα διασταυρώσει τα ξίφη του και με το Περιστέρι.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα παίξει το πρώτο επίσημο ματς για την νέα σεζόν, στη Ρόδο. Πρόκειται για τον ημιτελικό του Super Cup στις 26 Σεπτέμβρη.

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