Η ΑΕΚ δεν έχει βγάλει από το... στόχαστρο την περίπτωση του Λεκαβίτσιους και όλα θα κριθούν από το πότε θα είναι έτοιμος.

Η ΑΕΚ συνεχίζει να έχει στην κορυφή της λίστας της για τη θέση του του point guard τον Λούκας Λεκαβίτσιους όπως σας έχει ενημερώσει και το Gazzetta. Στην Ένωση γνώριζαν για το θέμα τραυματισμού του Λιθουανού γκαρντ που απαιτεί αποθεραπεία.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα τον... περιμένει και έχει εξαιρετική άποψη για εκείνον, ενώ και οι υπόλοιποι άνθρωποι της ΑΕΚ τον θέλουν πολύ, κάτι που ισχύει και από την πλευρά του Λιθουανού. Υπάρχει αμοιβαία διάθεση για συνεργασία.

Ωστόσο αν το θέμα... τραβήξει πολύ, η Ένωση θα στραφεί σε κάποια εναλλακτική λύση για να καλύψει τη θέση «1», εκεί όπου υπάρχουν φυσικά και οι Φλιώνης και Κατσίβελης. Ο παίκτης πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, έκανε την προπόνηση του στη Sunel Arena και θα ξανακάνει εξετάσεις και τις επόμενες μέρες.

Η Βασίλισσα δεν σταματά να τον... παρακολουθεί και θα... ζυγίσει την κατάσταση για το θέμα του point guard. Nα τονιστεί πως η γυναίκα του Λιθουανού γκαρντ, είναι Ελληνίδα, κάτι που σημαίνει πως ξέρει καλά τη χώρα μας. Στο παρελθόν ο «Λέκα» φόρεσε και τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Οι αριθμοί του Λεκαβίτσιους και οι λύσεις στο «1»

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 31χρονος γκαρντ, είχε 14 συμμετοχές στην Euroleague με τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας, μετρώντας από 2,1 πόντους σε 6:57 λεπτά εντός παρκέ.

Η ΑΕΚ όπως φαίνεται έχει... πατήσει γκάζι το τελευταίο διάστημα και θέλει να... κλείσει όλα τα μεταγραφικά μέτωπα, αφού έχει ήδη ανακοινώσει για τη frontline της τον Κρις Σίλβα και για τη θέση 3 τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

Αν ο «Λέκα» αποκτηθεί, θα προσφέρει άλλη μια σημαντική λύση στον Σάκοτα στην θέση του point guard, εκεί όπου ήδη υπάρχουν οι Κατσίβελης και Φλιώνης, όπως είπαμε και παραπάνω.