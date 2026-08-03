Η ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστό το πρόγραμμα των φιλικών της αναμετρήσεων που θα δώσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Σε ρυθμούς προετοιμασίας θα μπει η ΑΕΚ στις 17 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ.

Συγκεκριμένα οι παίκτης της Ένωσης θα περάσουν τις ιατρικές τους εξετάσεις στις 17/08, ενώ μία μέρα αργότερα 18/07, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση στη SUNEL Arena.

Μάλιστα η ΑΕΚ έκανε γνωστά και τα φιλικά που θα δώσει, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Στην τελική ευθεία εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου εισέρχεται η «Βασίλισσα».

Για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί η εκκίνηση της προετοιμασίας μέσω των ιατρικών/εργομετρικών εξετάσεων, ενώ για την Τρίτη 18 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η πρώτη προπόνηση στη SUNEL Arena.

Το «τζάμπολ» της pre-season θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου, με την ΑΕΚ ν’ αντιμετωπίζει στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας τη Ν.Ε. Μεγαρίδας στη SUNEL Arena. Στις 29 Αυγούστου, η ΑΕΚ θ’ αντιμετωπίσει το Μαρούσι στη SUNEL Arena.

Στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, η «Βασίλισσα» θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, στο οποίο θα συμμετάσχουν και οι Εφές, Τράμπζονσπορ, Εσενλέρ.

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στο «2ο International Tournament» της Ρόδου, με αντιπάλους πιθανότατα τους Παναθηναϊκό, Μπεσίκτας και Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Η ΑΕΚ θα λάβει μέρος και στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» στο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, όπου θ’ αντιμετωπίσει την Κλουζ και την Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ».