Δείτε πως διαμορφώνεται το depth chart της ΑΕΚ μετά την απόκτηση του Λούκας Λεκαβίτσιους που θα προσφέρει λύσεις στη θέση «1».

Η ΑΕΚ.... έκλεισε το κενό στη θέση του point guard, αφού έκανε δικό της με κάθε επισημότητα τον Λούκας Λεκαβίτσιους. «Ζύγιζε» την κατάσταση όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, με τον παίκτη να προπονείται κανονικά στη SUNEL Arena και τελικά έγινε ο δεύτερος Λιθουανός του ρόστερ μετά τον Κουζμίνσκας.

Πλέον μπορούμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το depth chart της Ένωσης, με τον Λέκα να έρχεται να προστεθεί στους Φλιώνη και Κατσίβελη (στο Eurobasket με την Εθνική) για τη θέση «1».

Σαν shooting guard θα δίνουν λύσεις οι Μπάρτλεϊ και Αρμς, έχοντας πάντως την ικανότητα να ανέβουν και στο 3 αν χρειαστεί. Small Forwards οι Χαραλαμπόπουλος και Αρσενόπουλος. Αναβάθμιση και στη θέση «4» με Γκρέι, Κουζμίνσκας και Πετσάρσκι.

Και κλείνουμε με τη θέση του σέντερ, εκεί όπου υπάρχει ο βασικός Σίλβα και ο Σκορδίλης θα δίνει λύσεις από τον πάγκο. Φυσικά 5 μπορεί να παίξει και ο Πετσάρσκι.

Το depth chart της ΑΕΚ

PG: Λεκαβίτσιους, Κατσίβελης, Φλιώνης

SG: Μπάρτλεϊ, Αρμς

SF: Χαραλαμπόπουλος, Αρσενόπουλος

PF: Γκρέι, Κουζμίνσκας,

C: Σίλβα, Πετσάρσκι, Σκορδίλης

*Ορισμένοι παίκτες μπορούν να προσφέρουν σε πάνω από μια θέσεις. Όπως π.χ οι Κατσίβελης, Φλιώνης, Γκρέι, Πετσάρσκι, Άρμς και Σίλβα