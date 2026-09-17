Πενιαρόγια: «Το "Παύλος Γιαννακόπουλος" είναι από τα καλύτερα τουρνουά»

Διαβάστε όλα όσα είπε ο Ζοαν Πενιαρόγια στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Ζοαν Πενιαρόγια στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ευχαρίστησε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την πρόσκληση στην ομάδα του, ενώ τόνισε πως είναι ένα από τα καλύτερα τουρνουά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζοαν Πενιαρόγια:

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να συμμετέχουμε σε αυτό το τουρνουά, όπου θα ανταγωνιστούμε και θα παίξουμε απέναντι σε πάρα πολύ σημαντικές ομάδες. Είναι ένα από τα καλύτερα τουρνουά. Τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά για εμάς, καθώς βρισκόμαστε μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της επίσημης σεζόν και ελπίζουμε να δούμε καλά παιχνίδια.

Σε ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με το πόσο μακριά είναι στο να δει την καλύτερη φόρμα για την ομάδα του και τι σημαίνει για εκείνον η συμμετοχή στο τουρνουά, απάντησε:

«Απέχουμε λίγο καιρό από την έναρξη της σεζόν. Φυσικά για εμάς θα ήταν καλύτερο να έχουμε 2-3 εβδομάδες. Αλλά πιστεύω είμαστε σε καλό μομέντουμ. Είναι πολύ σημαντικό που θα παίξουμε με τον ΠΑΟΚ που είναι πολύ καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Πιστεύουμε και ελπίζουμε αυτό το τουρνουά, θα μπορέσει να χτίσει την ομάδα μας και τον χαρακτήρα μας, διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο για το πρώτο επίσημο ματς με την Αρμάνι Μιλάνο.

Με τη σειρά του ο αρχηγός της Παρτίζαν, Βάνια Μαρίνκοβιτς, τόνισε:

«Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε σε αυτό το τουρνουά. Όπως είχαμε πει και πριν από δύο χρόνια, θέλουμε να δούμε αν η ομάδα μας είναι έτοιμη. Θέλουμε να κάνουμε καλά παιχνίδια και να δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε».