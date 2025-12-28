Φενέρ: Χάνει Ολυμπιακό ο Ζάγκαρς λόγω τραυματισμού
Σημαντική απουσία για τη Φενέρ. Οι Τούρκοι ενημέρωσαν πως ο Άρτους Ζάγκαρς τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού ποδιού του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μανίσα στις 27 Δεκέμβρη και θα μείνει στα... πιτς.
Μετά τις ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε θλάση δεύτερου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο και ο παίκτης ξεκίνησε η θεραπεία του.
«Στέλνουμε τις ευχές μας για περαστικά στον Άρτουρς Ζάγκαρς και ελπίζουμε να επιστρέψει στην ομάδα το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η Φενέρ.
Ο Λετονός γκαρντ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τουρκία για τη Euroleague, η οποία θα διεξαχθεί στις 6 Γενάρη.
Arturs Zagars’ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 28, 2025
Oyuncumuz Arturs Zagars, 27 Aralık Cumartesi günü oynanan Glint Manisa Basket karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sağ… pic.twitter.com/56su5zeezZ
