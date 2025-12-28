Ο Άρτουρς Ζάγκαρς δεν θα αγωνιστεί στο ματς της Φενέρ με τον Ολυμπιακό στις 6 Γενάρη λόγω τραυματισμού.

Σημαντική απουσία για τη Φενέρ. Οι Τούρκοι ενημέρωσαν πως ο Άρτους Ζάγκαρς τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού ποδιού του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μανίσα στις 27 Δεκέμβρη και θα μείνει στα... πιτς.

Μετά τις ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε θλάση δεύτερου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο και ο παίκτης ξεκίνησε η θεραπεία του.

«Στέλνουμε τις ευχές μας για περαστικά στον Άρτουρς Ζάγκαρς και ελπίζουμε να επιστρέψει στην ομάδα το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η Φενέρ.

Ο Λετονός γκαρντ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τουρκία για τη Euroleague, η οποία θα διεξαχθεί στις 6 Γενάρη.