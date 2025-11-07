Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα σε Αναντολού Εφές και Αρμάνι Μιλάνο, οι παίκτες των δύο ομάδων, κράτησαν πανό, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα.

Μήνυμα στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα στείλανε οι παίκτες της Εφές και της Αρμάνι, λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, κρατώντας πανό που λέει «Forza Achi».

Ο Ακίλε Πολονάρα δίνει τη δική του μάχη με τη λευχαιμία και οι παίκτες της Euroleague, σε κάθε ευκαιρία, δείχνουν τη στήριξή τους, στον Ιταλό μπασκετμπολίστα.

Θυμίζουμε και στη χθεσινή αναμέτρηση, μεταξύ της Μπασκόνια με τη Βίρτους, σηκώθηκε παρόμοιο πανό.