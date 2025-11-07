Πολονάρα: Μήνυμα στήριξης από τους παίκτες πριν το τζάμπολ Εφές - Αρμάνι
Μήνυμα στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα στείλανε οι παίκτες της Εφές και της Αρμάνι, λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, κρατώντας πανό που λέει «Forza Achi».
Ο Ακίλε Πολονάρα δίνει τη δική του μάχη με τη λευχαιμία και οι παίκτες της Euroleague, σε κάθε ευκαιρία, δείχνουν τη στήριξή τους, στον Ιταλό μπασκετμπολίστα.
Θυμίζουμε και στη χθεσινή αναμέτρηση, μεταξύ της Μπασκόνια με τη Βίρτους, σηκώθηκε παρόμοιο πανό.
🙏 Forza Achi @ilpupazzo33! pic.twitter.com/dEcMA2ezzH— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 7, 2025
