Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε τα ματς της Euroleague
Η ώρα για το 2ο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν στη Euroleague και συνολικά 5ο έως τώρα έφτασε, καθώς απόψε (6/3) οι δυο υπερδυνάμεις κοντράρουν τα «ξίφη» τους.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με αμφότερες τις ομάδες να θέλουν τη νίκη για τους δικούς τους λόγους, και φυσικά για το ψυχολογικό «μπουστάρισμα» που πάντοτε δίνει η επικράτηση κόντρα στον μεγάλο αντίπαλο.
Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Παράλληλα, στο πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής υπάρχουν ακόμη 3 αναμετρήσεις.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν (19:30, Novasports 4)
- Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου (21:00, Novasports 5)
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21:15, Novasports Prime)
- Μπασκόνια - Παρί (21:30, Novasports Start)
