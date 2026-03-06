Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών γεγονότων της ημέρας (6/3) και των εκπομπών του Gazzetta.

Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η συγκεκριμένη (6/3) Παρασκευή από αθλητικής άποψης, καθώς το ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague δεσπόζει.

Φυσικά, το ραντεβού σας αρχίζει από τις 14:00 με τους Galacticos by Interwetten και τους Κώστα Ψάρρα, Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου, Γιώργο Τσακίρη παρέα με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο από Θεσσαλονίκη να σχολιάζουν το ρεπορτάζ και τα όσα έρχονται στη Superleague.

Σειρά παίρνει η τεράστια μάχη Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, με τον νικητή εκτός από το ροζ φύλλο, να παίρνει και μεγάλο «μπουστάρισμα» ενόψει συνέχειας. Τζάμπολ στις 21:15 (Novasports Prime).

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η εκτός έδρας αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Θέλτα (22:00, Novasports 1), με τον Άλβαρο Αρμπελόα να βρίσκεται στα... σχοινιά μετά τις δυο σερί ήττες στη La Liga. Την ίδια ώρα (22:00, Cosmote Sport 3), Γουλβς και Λίβερπουλ μονομαχούν με έπαθλο την πρόκριση στα προημιτελικά του FA Cup.

Για... σβήσιμο, το Gazz Floor by Novibet στις 23:00, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου και την εκλεκτή παρέα του Gazzetta να σχολιάζουν τα όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ και τον απόηχο του ντέρμπι.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις