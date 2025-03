Ο «54άρης» Γουόκερ, η... ρουτίνα του Γκάλη και τα υπόλοιπα μεγαλοπρεπή «ελληνικά» ρεκόρ (vid)

Ο Τζόρνταν Γουόκερ του Προμηθέα πέτυχε 54 πόντους κόντρα στη Βίρτσμπουργκ και με το ρεκόρ που πέτυχε στο BCL κατάφερε να μπει στην ίδια λίστα των σκόρερ μαζί με τους Νίκο Γκάλη, Σάσα Βεζένκοβ και όχι μόνο.

Ο Προμηθέας, πιθανότατα στο ματς της χρονιάς για το BCL, κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα της Βίρτσμπουργκ με σκορ 119-115 και με τον Τζόρνταν Γουόκερ να πετυχαίνει 54 πόντους καταρρίπτοντας με εμφατικό τρόπο το ρεκόρ σκοραρίσματος της διοργάνωσης του οποίου ο προκάτοχος ήταν ο νυν παίκτης του Ολυμπιακού και πρώην της Μανίσα, Σέιμπεν Λι ο οποίος είχε πετύχει 43.

Συγκεκριμένα ο «άσος» του Προμηθέα τελείωσε το ματς με 54 πόντους με 9/13 τρίποντα, ενώ εμπλούτισε την στατιστική του με επτά ασίστ, επτά ριμπάουντ και τρία κλεψίματα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

54, FIFTY-FOUR! 😱



EVERY SINGLE POINT from Jordan "Jelly" Walker's record-breaking night in #BasketballCL 🔥 pic.twitter.com/JLcxspV7O8