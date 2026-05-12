Η ΕΕΑ κάλεσε Μαρούσι και Προμηθέα Πάτρας

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάλεσε τους εκπροσώπους του Αμαρουσίου και του Προμηθέα Πάτρας.

Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα βρεθούν Μαρούσι και Προμηθέας Πάτρας την ερχόμενη Πέμπτη (14/5) προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκλησης πιστοποιητικού της ομάδας της Πάτρας.

Τα πάντα ξεκίνησαν από τις δημόσιες καταγγελίες του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, ο οποίος είχε παρουσιάσει τον προηγούμενο μήνα αποκαλυπτικά στοιχεία σχετικά με ζητήματα γύρω από όλο το ελληνικό μπάσκετ τη φετινή και όχι μόνο σεζόν.

Μεταξύ άλλων είχε κάνει έκκληση να μην αποδεχθούν οι «Big 5» τον Βαγγέλη Λιόλιο, με τον ίδιο να στέλνει την δική του απάντηση λίγο αργότερα. Για την εν λόγω υπόθεση στη συνέχεια είχε προχωρήσει σε παρέμβαση και η Πολιτεία.