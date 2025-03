Ο Προμηθέας ντύθηκε... Γουόριορς και με 17 εύστοχα τρίποντα επικράτησε εκτός έδρας της Βίρτσμπουργκ με σκορ 119-115, σπάζοντας, έστω και αργά, το ρόδι στη φάση των «16» του BCL βλέποντας παράλληλα τον Γουόκερ να σπάσει κάθε ευρωπαϊκό ρεκόρ σκοράροντας 54 πόντους!

Σε ένα ματς που έσπασαν καρδιές, ο Προμηθέας κατάφερε να φτάσει στην εκτός έδρας νίκη επί της γερμανικής Βίρτσμπουργκ στη δεύτερη παράταση με σκορ 119-115, έχοντας σε αδιανόητο βράδυ τον Τζόρνταν Γουόκερ ο οποίος πέτυχε 54 πόντους ο οποίος σημείωσε ρεκόρ σκοραρίσματος για όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

March 19, 2025

Οι Πατρινοί πέτυχαν 9 τρίποντα στο 4ο δεκάλεπτο και στις δύο παρατάσεις και με την ηρωική εμφάνιση του Γουόκερ κατάφεραν να κάνουν «σεφτέ» στη φάση των «16» του BCL, έστω και καθυστερημένα.

Καταλυτικό και το τρίποντο του Μιχάλη Λούντζη ο οποίος με 22 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του πρώτου 40λέπτου έφερε το ματς στα ίσα (85-85) στέλνοντας επί της ουσίας το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο.

Στο 1-5 πλέον το ρεκόρ του Προμηθέα, ενώ στον αντίποδα η Βίρτσμπουργκ υποχώρησε στο 2-3.

Βίρτσμπουργκ - Προμηθέας: Το ματς

Ο Προμηθέας επισκέφτηκε την έδρα της γερμανικής Βίρτσμπουργκ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του BCL.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση και με καταιγιστικές επιδόσεις στην επίθεση έφτασαν στο σημείο να προηγούνται μέχρι και με 12 πόντους, πριν οι Πατρινοί κάνουν την... αντεπίθεση τους στην τελική ευθεία του ματς.

Στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου οι Γερμανοί είχαν προβάδισμα 8 πόντων, πριν οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου αποφασίσουν να... μιμηθούν τον Στέφεν Κάρι και την παρέα του.

Ο σημαντικότερος λόγος που οι Πατρινοί έμειναν μέσα στη διεκδίκηση του ματς μέχρι τέλους ήταν ξεκάθαρα ο «αφηνιασμένος» Τζόρνταν Γουόκερ οποίος σκόραρε όπως ήθελε!

Στην τελευταία περίοδο ο Προμηθέας ευστόχησε σε έξι τρίποντα, με τον Μιχάλη Λούντζη να πετυχαίνει το πλέον καθοριστικό στα πρώτα 40 λεπτά του ματς, καθώς ισοφάρισε σε 85-85, 22 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει η κανονική διάρκεια του ματς.

Αφού οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν την άμυνα, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση όπου ο Προμηθέας κατάφερε να αποσπαστεί μέχρι και με 8 πόντους (97-89), πριν οι γηπεδούχοι με ένα επιμέρους 13-5 ισοφαρίσουν εκ νέου με τον πλέον ανορθόδοξο τρόπο.

Με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη της παράτασης, ο Μάικ Λιούς εκτέλεσε για τρεις από το κέντρο του γηπέδου, αστόχησε, όμως πήρε... έξυπνα το φάουλ από τον Κένι Γουίλιαμς, κερδίζοντας δικαίωμα για τρεις βολές στις οποίες ευστόχησε.

Στη συνέχεια ο Λούντζης αστόχησε εκτελώντας από το κέντρο και το ματς πήγε σε δεύτερη παράταση!

Το πιο καταλυτικό σημείο του δεύτερου έξτρα πενταλέπτου ήταν εμπνευσμένο φυσικά από τον «εξωγήινο» Τζόρνταν Γουόκερ! Με το σκορ στο 112-111 υπέρ της Βίρτσμπουργκ, ο Αμερικανός γκαρντ εκτέλεσε για τρεις, ευστόχησε, πήρε και το φάουλ, ανατρέποντας ξανά το παιχνίδι, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στον Προμηθέα με 115-112.

Η ελληνική ομάδα διατήρησε το προβάδισμα της αν και πλησίασε στο να «χύσει ξανά τη καρδάρα», καθώς οι Γερμανοί αστόχησαν σε κάρφωμα λίγο πριν τη λήξη, το οποίο θα έστελνε το ματς σε τρίτη παράταση.

Ο Προμηθέας έτσι, με τον πλέον δραματικό τρόπο έφυγε νικητής από την έδρα της Βίρτσμπουργκ με σκορ 119-115 σε ένα ματς όπου έσπασαν πολλά ρεκόρ, μεγαλύτερων εκ των οποίων ήταν αυτό του Τζόρνταν Γουόκερ ο οποίος με τους 54 πόντους που πέτυχε ξεπέρασε κάθε άλλο σκόρερ των τρέχουσων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Να σημειωθεί πως το ρεκόρ της Euroleague το κατέχει ο Χέιζ Ντέιβις της Φενέρ με 50 πόντους και του BCL αντίστοιχα ο Σέιμπεν Λι του Ολυμπιακού ο οποίος είχε πετύχει με τη φανέλα της Μανίσα 43 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 44-39, 68-60, 85-85(κδ), 102-102(π1), 115-119(π2)

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Στο χαρακτήρα και τη θέληση που έδειξε ο Προμηθέας να νικήσει ένα ομολογουμένως αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΟΛΩΝ: Φυσικά στον πραγματικά ασταμάτητο Τζόρνταν Γουόκερ ο οποίος πέτυχε 54 πόντους, κάνοντας ρεκόρ διοργάνωσης και όχι μόνο, πετυχαίνοντας 9/13 τρίποντα, έχοντας παράλληλα στη στατιστική του 7 ασίστ, 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα συγκεντρώνοντας τον αριθμό 58 στο σύστημα αξιολόγησης.

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ: Ο Μιχάλης Λούντζης που έβαλε 14 πόντους, πετυχαίνοντας μάλιστα 3/7 τρίποντα, ένα εκ των οποίων έστειλε το ματς στην παράταση.

ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ: Του Τζίβαν Τζάκσον που πέτυχε 20 πόντους με 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Από τον Χανς Στέινμπαχ που πέτυχε 6 πόντους σε 25 λεπτά κάνοντας και 4 λάθη.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τα 17 τρίποντα που πέτυχε ο Προμηθέας! Αδιανόητο νούμερο πραγματικά από τους Πατρινούς, σε μια βραδιά που έγραψαν ιστορία.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ: Η Βίρτσμπουργκ είχε επικρατήσει στην Πάτρα με 79-77.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ BCL: Ο Προμηθέας υποδέχεται την Πάτρα την προσεχή Τετάρτη (26/3, 19:30) την ΑΕΚ και την ίδια μέρα αλλά και ώρα η Βίρτσμπουργκ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τορτόνα, στην αυλαία της φάσης των «16» του BCL.

