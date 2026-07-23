Η Δέσποινα Γεωργιάδου γνώρισε τον πρόωρο αποκλεισμό στη σπάθη γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ξιφασκίας στο Χονγκ Κονγκ.

Η Δέσποινα Γεωργιάδου πήγε με υψηλές βλέψεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ξιφασκίας στο Χονγκ Κονγκ, όμως γνώρισε έναν απρόσμενο αποκλεισμό στη σπάθη γυναικών.

Η 35χρονη πρωταθλήτρια, Νο.8 στο ranking, αρχικά πέρασε χωρίς αγώνα τον 1ο γύρο, όμως στη συνέχεια ηττήθηκε από τη Βουλγάρα, Βερόνικα Βασίλεβα (Νο.57) με 15-9, μένοντας εκτός της φάσης των «64».

Η Γεωργιάδου μέσα στη σεζόν ξεπέρασε ένα σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, πριν από ένα μήνα αγωνίστηκε και πήρε την 9η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όμως δεν μπόρεσε να έχει ανάλογη συνέχεια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα,

Μια διοργάνωση που έχει σημειώσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Μιλάνο το 2023 και του χάλκινου στο Κάιρο το 2022.

Στην άλλη ελληνική συμμετοχή στη σπάθη γυναικών η Άννα Κουρούση ηττήθηκε στη φάση των 128 από τη Βρετανίδα, Κάτλιν Μάξγουελ με 15-11.

Στο ξίφος μονομαχίας ανδρών ο Αρτέμης Τζοβάνης πέρασε bye τον γύρο των 256, νίκησε στο γύρο των 128 τον Φρανσίσκο Λιμάρδο (Βενεζουέλα) με 12-11, όμως στη συνέχεια ηττήθηκε από τον αυστριακό Τζόζεφ Μάχρινγκερ, Νο.1 στο ταμπλό, με 15-11.

Στην πρώτη ημέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος και στο ξίφος ασκήσεως ανδρών, ο Γιάννης Ρίζος ηττήθηκε από τον Νταβίντ Κνίζινικ (Ουκρανία) με 15-7 και ο Νίκος Κοντοχριστόπουλος από τον Στεφ Ντε Γκριφ (Βέλγιο) με 15-11

Στο ξίφος μονομαχίας γυναικών η Νικολέττα Χατζησαράντου άρχισε την προσπάθειά της με νίκη απέναντι στη Σάρα Λάρσεν (Δανία) με 15-11, όμως αποκλείστηκε από τη Λιβ Όλσον (Παναμάς) με 15-7

Με νίκη άρχισε και η Ανδριάνα Θεοδωροπούλου, επί της Έμιλι Τσετεφάνοφ (Ισραήλ) 15-13, όμως ακολούθησε η ήττα από τη Σίλβια Γκόμεζ (Βενεζουέλα) με 15-11.