H εθνική ομάδα έδειξε τάσεις αυτοκτονίας, όμως νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά τou Super Final 8 του World Cup ανδρών στο Σίδνεϊ.

Η εθνική ομάδα πραγματοποίησε εκρηκτικό ξεκίνημα απέναντι στο Μαυροβούνιο, στον προημιτελικό της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ, δημιούργησε διαφορά πέντε γκολ, προηγήθηκε με τέσσερα γκολ στα μισά της τελευταίας περιόδου, όμως χρειάστηκε να βγει άμυνα στην εκπνοή του αγώνα, προκειμένου να κρατήσει τη νίκη με 14-13 και την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7, 13:15, ΕΡΤ 2 Σπορ) θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο εναρκτήριο παιχνίδι του Super Final, δεν είχε προβλήματα με τη Γεωργία, επικρατώντας με 18-12.

Όταν ο Άρης Χαλυβόπουλος έκανε το 14-10, στα 4:35 πριν από το τέλος, η εθνική ομάδα φάνηκε να ανταποκρίνεται σε ένα από τα αρκετά come back των Μαυροβούνιων και να καθαρίζει τη νίκη.

Όπως αποδείχθηκε το παιχνίδι είχε πολύ δρόμο. Το Μαυροβούνιο μείωσε σε 14-12 (2:41), αλλά και πάλι το γκολ από τον Καλογερόπουλο για το 15-13 στα 40'' πριν από το τέλος, έμοιαζε σαν το κερασάκι στην τούρτα.

Όμως ο Ντέγιαν Σάβιτς είχε ζητήσει challenge, o Σέρβος τεχνικός δικαιώθηκε, ο Χαλυβόπουλος αποβλήθηκε με αντικατάσταση για αντιαθλητικό χτύπημα στο κολύμπι, το σκορ γύρισε στο 14-12 και το Μαυροβούνιο απέκτησε μια νέα μικρή ελπίδα.

Αυτή έγινε μεγαλύτερη με το γκολ από τον Σλάντοβιτς για το 14-13 (00:38), με τους Μαυροβούνιους να έχουν την τελευταία επίθεση και εννέα δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους.

Ο Ράντοβιτς πήρε το σουτ στην εκπνοή, για να στείλει τον αγώνα στα πέναλτι, σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι και οι παίκτες της εθνικής ομάδας, ανάσαναν με ανακούφιση.

Νωρίτερα, η εθνική ομάδα προηγήθηκε 7-3 στο 1ο οκτάλεπτο, με τον Ζαννή Αλαφραγκή να δίνει τη μεγαλύτερη διαφορά, 8-3, στο ξεκίνημα του 2ου οκταλέπτου.

Το Μαυροβούνιο ροκάνισε τη διαφορά, με σερί 3-0 πλησίασε στο 11-10, όμως ο Σπάχιτς με δύο κολλητά γκολ στο τέλος της 3ης περιόδου και στην αρχή του 4ου, έφερε την Ελλάδα στο 13-10.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία από τον τερματοφύλακα Παναγιώτη Τζωρτζάτο στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού.

Τα οκτάλεπτα: 7-3, 2-3, 3-4, 2-3,

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Πούρος, Καλογερόπουλος 1, Αλαγφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς 2.

Μαυροβούνιο (Ντέγιαν Σβαρτς): Ντζούροβιτς, Βούγιοβιτς, Ντζούρο Ράντοβιτς, Σλάντοβιτς 1, Μάτσιτς, Μπανίτσεβιτς, Ουκρόπινα, Βούτσκοβιτς 1, Πέρκοβιτς, Σπάιτς, Μάτκοβιτς 2, Βασίλιε Ράντοβιτς 2, Ίλια Ράντοβιτς, Στούπαρ 2, Στρ. Γκοΐκοβιτς 5.

Προημιτελικοί - Ημιτελικοί

Πέμπτη 23 Ιουλίου - Προημιτελικοί

Ιταλία - Γεωργία 18-12 (1)

Ελλάδα - Μαυροβούνιο 14-13 (2)

11:30 Ισπανία - Αυστραλία (3)

13:15 Ουγγαρία - Κροατία (4)

Σάββατο 25 Ιουλίου - Ημιτελικοί

11:30 Νικητής 3 - Νικητής 4

13:15 Ιταλία - Ελλάδα

Oι αγώνες μεταλλίων

Κυριακή 26 Ιουλίου