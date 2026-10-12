Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Κόβεντρι, που συνέτριψε με 4-1 εντός έδρας τη Νιούκαστλ.

Από εκεί που είχε σταματήσει πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων συνέχισε η Κόβεντρι, που επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 4-1 εντός έδρας της Νιούκαστλ και σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στην Premier League.

Το ματς ξεκίνησε ονειρικά για τους γηπεδούχους, που πήραν το προβάδισμα στο έκτο μόλις λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ρουντόνι - ο οποίος μάλιστα αφιέρωσε το γκολ στη γιαγιά του. Ακολούθως, οι Καρακάξες είχαν την υπεροχή και έψαξαν την ισοφάριση αλλά σπατάλησαν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, με το 1-0 να είναι το σκορ στην ανάπαυλα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ακριβώς όπως το πρώτο, με τους Γαλάζιους να σκοράρουν ξανά, αυτή τη φορά με δυνατό σουτ του Σερίφ από το ημικύκλιο της περιοχής, για το 2-0 στο 48ο λεπτό. Η Νιούκαστλ κατάφερε να μπει ξανά στο ματς στο 70' με καταπληκτικό σουτ του Μπότμαν, όμως στο 81' ένα σουτ του Σιμς που κόντραρε αποκατέστησε το προβάδισμα δύο τερμάτων της Κόβεντρι, η οποία έφτασε στο τελικό 4-1 με εξαιρετική προσπάθεια και σουτ του Μφουνί στο 86'.