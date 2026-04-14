Άτυχη η Γεωργιάδου, χάνει το «Ακρόπολις»

Η Δέσποινα Γεωργιάδου δεν θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό και στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου σπάθης γυναικών «Ακρόπολις» στην Παιανία.

Η ατυχία «χτύπησε» τη Δέσποινα Γεωργιάδου, με την 34χρονη πρωταθλήτρια να έχει ατύχημα, που της στερεί την ευκαιρία να αγωνιστεί στον αγώνα του παγκοσμίου σπάθης γυναικών «Acropolis», που θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας στην Παιανία, το τριήμερο 17-19 Απριλίου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σε ανάρτησή της στα social media την Τρίτη (14/4) γνωστοποίησε το πρόβλημα τραυματισμού και στις φωτογραφίες που ανήρτησε φορά μπότα στο αριστερό της πόδι.

«Δυστυχώς συμβαίνουν ατυχήματα, μπορείς να είσαι στην καλύτερη κατάσταση και σε μια μικρή άτυχη στιγμή η καθημερινότητά σου αλλάζει εντελώς.

Με μεγάλη λύπη σας ανακοινώνω ότι δεν πρόκειται να αγωνιστώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω τραυματισμού . Κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψω όχι το ίδιο, αλλά δυνατότερη.

Αυτές τις στιγμές καταλαβαίνετε πραγματικά τους ανθρώπους γύρω σας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να εκτιμήσω την υποστήριξη από τους λίγους που είναι μαζί μου αυτό το διάστημα», έγραψε η Δέσποινα Γεωργιάδου.



Από εκεί και πέρα στο παγκόσμιο κύπελλο σπάθης γυναικών «Acropolis», θα συμμετάσχουν 207 αθλήτριες από περισσότερες από 30 χώρες, καθώς και 23 εθνικές ομάδες, επιβεβαιώνοντας το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Η ελληνική παρουσία θα είναι ιδιαίτερα δυναμική, με 17 αθλήτριες να συμμετέχουν στο ατομικό αγώνισμα, ενώ η Ελλάδα θα δώσει το «παρών» και στο ομαδικό.

Από τους αγώνες εκτός από τη Γεωργιάδου, θα απουσιάσει και η Δώρα Γκουντούρα που παραμένει εκτός δράσης, συνεχίζοντας την αποθεραπεία της.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Ατομικό αγώνισμα

Παρασκευή 17/04

11:30 : Έναρξη αγώνων (pools)

Σάββατο 18/04

10:30 : Ταμπλό των 64

17:30 : Τελικοί

Ομαδικό αγώνισμα

Κυριακή 19/04/2026