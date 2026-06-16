Η Γεωργιάδου έμεινε εκτός προημιτελικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Δέσποινα Γεωργιάδου νίκησε τη μάχη με τον χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, αγωνίστηκε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη σπάθη γυναικών στο Σαντονί, μένοντας εκτός της προημιτελικής φάσης.

Η Δέσποινα Γεωργιάδου μονομάχησε για μια σπουδαία διάκριση, όμως είδε η προσπάθειά της στη σπάθη γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ξιφασκίας στο Αντονί της Γαλλίας να σταματά στη φάση των «16».

Η 34χρονη πρωταθλήτρια έδωσε μάχη με τον χρόνο, μετά το κάταγμα στο πόδι που υπέστη στην προπόνηση, σε λιγότερο από δύο μήνες επέστρεψε στη δράση κι έδωσε το «παρών» στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που άρχισε την Τρίτη (16/6).

Η Γεωργιάδου (Νο.4) πέρασε bye στη φάση των «32», όπου αντιμετώπισε την Ισπανίδα, Έλενα Ερνάντεζ (Νο.29). Η Ελληνίδα ξιφομάχος προηγήθηκε 11-6, η Ερνάντεζ προσπέρασε με 12-11, όμως η Γεωργιάδου πήρε ξανά την πρωτοπορία με 13-12 και μετά το 13-13 με δύο σερί πίοντους έφθασε στο 15-13.

Στον 3ο γύρο αντιμετώπισε την Αλίνα Κόμασουκ από την Ουκρανία (Νο.13), αλλά δεν τα κατέφερε, βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ, με την Κόμασουκ να ξεφεύγει με 7-4, 10-5 και 12-7, πλησίασε στο 13-10, όμως στο τέλος δεν απέφυγε την ήττα με 15-11.

Η Γεωργιάδου στην πλούσια συλλογή της έχει να επιδείξει δύο μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, το ασημένιο στο Μιλάνο το 2023 και το χάλκινο στο Κάιρο το 2022.

Από ελληνικής πλευράς στη σπάθη γυναικών πήρε μέρος και η Άννα Καλλιόπη Κουρούση, που ηττήθηκε από την Ολλανδέζα, Μαρλέν Μπουτινχούις στον 1ο γύρο με 15-10.

Στο ξίφος μονομαχίας ανδρών ο Αρτέμης Τζοβάνης στον 1ο γύρο νίκησε τον Βέλγο, Λούκας Μπέλμαν με 15-11, όμως ηττήθηκε από τον Πορτογάλο, Φιλίπε Φραζάο με 15-12 στη φάση των «32».

