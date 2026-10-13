Η Σεβίλλη αποδείχθηκε ιδανική αυτόχειρας, καθώς έμεινε στην ισοπαλία με 3-3 στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Λεβάντε, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε 2-0 και 3-2.

Σε έναν αγώνα που τα είχε όλα, η Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου έφερε 3-3 εκτός έδρας με τη Λεβάντε, παρότι προηγήθηκε αρχικά 2-0 και εν συνεχεία 3-2 στις καθυστερήσεις.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ από πολύ νωρίς, με τον νεαρό Ούρε, να πετυχαίνει στο 13' το πρώτο τέρμα της αναμέτρησης. Ο Σκωτσέζος επιθετικός, εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων, έκλεψε την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής και με ένα πολύ όμορφο πλάσε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Λεβάντε προσπάθησε να απαντήσει σχεδόν αμέσως, αλλά το σουτ του Μπρουγκέ κατέληξε στο αριστερό δοκάρι και πέρασε άουτ. Στο 28΄ ο Έλληνας τερματοφύλακας έκανε μία τρομέρη απόκρουση, στέλνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Οι Ανδαλουσιανοί σπατάλησαν μία διπλή ευκαιρία προς το τέλος του ημιχρόνου για να διευρύνουν το προβάδισμα τους, αλλά δεν τα κατάφεραν, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 0-1.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυναμικά και προσπάθησαν να βρουν το τέρμα της ισοφάρισης, ωστόσο στο 54' ο σκόρερ του πρώτου τέρματος «σέρβιρε» τον Φέλιξ Κορέια και έκεινος, μπροστά σε άδειο τέρμα, δεν αστόχησε, κάνοντας το 2-0. Το σύνολο του Λούις Κάστρο αντέδρασε αμέσως και δύο λεπτά αργότερα ο Ιβάν Ρομέρο έκανε το 2-1. Όλα έδειχναν ότι η Σεβίλλη θα έπαιρνε τη νίκη, αλλά όλα ήρθαν τούμπα στις καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, στο 90+2 ο Ντέλα, με ένα πραγματικά όμορφο γκολ έφερε το ματς στα ίσα, με τη Λεβάντε να έχει επιστρέψει για τα καλά και να φαίνεται πως θα έπαιρνε το βαθμό της ισοπαλίας. Ωστόσο ένα λεπτό αργότερα ο Ισάκ Ρομέρο με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με τους φιλοξενούμενους να ανακτούν αμέσως το προβάδισμα.

Η Λεβάντε όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, με τον Ντούκβε στο 90+10 να νικά τον Βλαχοδήμο που νωρίτερα είχε κάνει μία διπλή επέμβαση και να γράφει το τελικό 3-3, σε ένα πραγματικό θρίλερ με 3 γκολ στις καθυστερήσεις.