Γαλατάσαραϊ: «Πρόσω ολοταχώς για διαζύγιο με Ποτσέκο» - Οι οπαδοί ζητούν τον Άταμαν!

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Ποτζέκο

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Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο αναμένεται να αποχωρήσει από τον πάγκο της Γαλατάσαραϊ, με τους οπαδούς να ζητούν να επιστρέψει ο Εργκίν Άταμαν.

Η ήττα από την Μπούρσασπορ με 93-88 μέσα στην έδρα της Γαλατάσαραϊ φαίνεται πως αποτέλεσε το τελευταίο παιχνίδι του Τζιανμάρκο Ποτσέκο στον πάγκο της τουρκικής ομάδας, καθώς οι δύο πλευρές αναμένεται να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με την επίσημη ανακοίνωση να εκκρεμεί, όπως αναφέρουν πολλά τουρκικά μέσα.

Η απόφαση έρχεται μετά από ένα αρνητικό σερί τριών διαδοχικών ηττών σε όλες τις διοργανώσεις. Πριν από το αποτέλεσμα στο τουρκικό πρωτάθλημα, η Γαλατάσαραϊ είχε ηττηθεί με 96-76 από την Τσιμπόνα στο Basketball Champions League, ενώ είχε προηγηθεί και η ήττα με 78-71 από την Καρσίγιακα, έπειτα από παράταση. Ο 54χρονος Ιταλός τεχνικός είχε αναλάβει την ομάδα στις 31 Δεκεμβρίου 2025, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας ενάμιση έτους. Ωστόσο, η πορεία των τελευταίων αγώνων φαίνεται πως οδηγεί πρόωρα στο τέλος της συνεργασίας του με τη Γαλατάσαραϊ.

 

Αυτό που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον είναι η... λαϊκή απαίτηση των οπαδών της Γαλατά, να αναλάβει ο Εργκίν Άταμαν τα ηνία της ομάδας δημιουργώντας μάλιστα και σχετικό hashtag στο «Χ» για την άφιξή του.

     

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