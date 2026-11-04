Παναθηναϊκός σε Ολυμπιακό: «Αν οι Σύλλογοι πρέπει να παίρνουν εγκαταστάσεις μέσω τίτλων θα έπρεπε να είχαμε όλα τα γήπεδα της Αττικής»

Νέα απάντηση του Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό με τους «πράσινους» να αναφέρουν μεταξύ άλλων, πως αν οι εγκαταστάσεις θα έπρεπε να δίνονται μέσω τίτλων, θα έπρεπε να είχαν όλα τα γήπεδα της Αττικής.

Ασταμάτητοι είναι οι Ερασιτέχνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, καθώς τις τελευταίες ημέρες οι «πράσινοι» και οι «ερυθρόλευκοι» απαντάει ο ένας στον άλλον με ανακοινώσεις.

Η αρχή έγινε όταν η ΕΣΑΠ με ανακοίνωσή της αναφέρθηκε στα 100.000 ευρώ που πήραν οι «πράσινοι» από τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, προκειμένου να τοποθετηθούν τάραφλεξ, φώτα led και βίντεο τσεκ στο κλειστό του Μετς.

Το «τριφύλλι» απάντησε στην διοργανώτρια αρχή της Novibet Volley League. Στην συνέχεια ανακοίνωση έβγαλε ο Ολυμπιακός με την οποία έκανε λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό και επιτέθηκε στον Υπουργό Αθλητισμού, καλώντας τον Παναθηναϊκό να γυρίσει πίσω τα «κλεμμένα» όταν τονίστηκε.

Οι «πράσινοι» με την σειρά τους απάντησαν στους «ερυθρόλευκους» στους οποίους μεταξύ άλλων τους καλούσαν να φέρουν πίσω τον αθλητισμό.

Σειρά πήρε και πάλι ο Ολυμπιακός, ο οποίος με νέα ανακοίνωση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε έργο του Βοτανικού, χαρακτηρίζοντάς το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ελληνικού αθλητισμού.

Ο Παναθηναϊκός δεν το άφησε αναπάντητο και τόνισε με δικιά του ανακοίνωση πως αν οι Σύλλογοι παίρνουν εγκαταστάσεις μέσω τίτλων, θα έπρεπε να έχουν όλα τα γήπεδα της Αττικής.

Αναλυτικά οι «πράσινοι» ανέφεραν: «Το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνομικός ονομάζεται όργανο, άρα… ο αστυνομικός είναι μπουζούκι.

Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις σπασμωδικές ανακοινώσεις του Ολυμπιακού που ξεκίνησαν προχθές με κεντρικό θέμα τα 100.000 ευρώ από τη ΓΓΑ, και η κατάληξή τους ήταν να μας διαβάζουν τι πανό κρεμάνε οι οπαδοί μας.

Αλήθεια, δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι οι αθλητές, οι προπονητές και οι αθλήτριές σας διαχρονικά εκθειάζουν τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την παρουσία του στα ερασιτεχνικά τμήματα;

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως το άγχος και την πρεμούρα σας για τη γιγάντωση του Παναθηναϊκού μέσω των νέων εγκαταστάσεων. Ωστόσο, και αυτές έγιναν με απόλυτη νομιμότητα, βάσει νόμων και προεδρικών διαταγμάτων.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες σας προς την Πολιτεία για δήθεν σκάνδαλα αθέμιτου ανταγωνισμού, τα λόγια στερεύουν…

Αν οι Σύλλογοι έπρεπε να παίρνουν εγκαταστάσεις με βάση τους τίτλους τους, τότε ο Παναθηναϊκός των 1.898 τίτλων θα έπρεπε να έχει στην κατοχή του όλα τα γήπεδα της Αττικής.

Διερωτάστε, μάλιστα, αν δικαιούται ο Παναθηναϊκός κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων. Ένας Σύλλογος που μετρά 160 επίσημους τίτλους στον Υγρό Στίβο, αποτελεί μόνιμο τροφοδότη των Εθνικών ομάδων και διαθέτει 800 ενεργούς αθλητές και αθλήτριες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται Ολυμπιονίκες, καθώς και κάτοχοι χρυσών μεταλλίων σε Πανευρωπαϊκά και ασημένιων σε Παγκόσμια πρωταθλήματα αρτιμελών και ΑμεΑ.

Υ.Γ. 1: Οι δικοί μας ομαδικοί τίτλοι από το 2010 ανέρχονται σε 469 και την τελευταία διετία σε 112. Τώρα, το τι μετράτε εσείς ως τίτλους και τι λίστες φτιάχνετε με ομάδες του εξωτερικού που αγνοούν την ύπαρξή σας, μόνο εσείς το ξέρετε.

Υ.Γ. 2: Οι τίτλοι που έχουν κερδηθεί «στα χαρτιά» είναι καλά γνωστοί στην ελληνική αθλητική κοινωνία».