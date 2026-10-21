ΕΣΑΠ για την επιχορήγηση του Υπουργείου Αθλητισμού στον Παναθηναϊκό

Με ανακοίνωσή της η ΕΣΑΠ αναφέρθηκε στην επιχορήγηση ύψους 100.000 ευρώ που πήρε ο Παναθηναϊκός από το Υπουργείο Αθλητισμού, ζητώντας από τον Γιάννη Βρούτση συνάντηση προκειμένου η Novibet Volley League να μην ξεκινήσει με άνισους όρους.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΣΑΠ αναφέρει τα εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΠ συνεδρίασε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου με θέματα που αφορούν στην προετοιμασία και οργάνωση της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μεταξύ άλλων, ασχολήθηκε με το ζήτημα της αγοράς taraflex και video check και λοιπού αθλητικού υλικού από τα 12 ΤΑΑ με σκοπό την αναβάθμιση του πρωταθλήματος Novibet Volley League.

Στην προσπάθεια αυτή, ήδη κάποια ΤΑΑ έχουν αγοράσει taraflex και video check με δικά τους χρήματα, ενώ τα υπόλοιπα, μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, θα πρέπει να έχουν αγοράσει τουλάχιστον taraflex όπως προβλέπει η προκήρυξη του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, μετά την επιχορήγηση από το Υπουργείο Αθλητισμού προς το σωματείο Παναθηναϊκός ΑΟ, για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου Μετς και την αγορά taraflex και video check για τις ομάδες βόλεϊ, ποσού 100.000 ευρώ, τα υπόλοιπα ΤΑΑ αποφάσισαν ομόφωνα να απευθυνθούν στο Υπουργείο Αθλητισμού και να ζητήσουν ένα ποσό που θα κάλυπτε την αγορά taraflex και video check και λοιπού αθλητικού υλικού, ίσο με αυτό που δόθηκε στον Παναθηναϊκό ΑΟ. Η απόφαση αυτή στηρίχτηκε στο πνεύμα της ισονομίας που πρέπει να διέπει τα μέλη του Συνεταιρισμού μας για θέματα που αφορούν το πρωτάθλημά μας και την οργάνωσή του.

Ο Υπουργός, κ. Γιάννης Βρούτσης, αποδέχθηκε εν μέρει το αίτημα της ΕΣΑΠ και πρότεινε το ποσό των 300.000 ευρώ για την κάλυψη της αγοράς των συστημάτων video check για τις εννέα ομάδες που αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα της Novibet Volley League την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Επειδή το προτεινόμενο ποσό από το Υπουργείο δεν καλύπτει την αγορά taraflex και video check από όλα τα ΤΑΑ, όπως έγινε στην περίπτωση του Παναθηναϊκού ΑΟ, κι επειδή σκοπός όλων των μελών ήταν να μην επιβαρύνουν το Υπουργείο με περαιτέρω απαιτήσεις, αναγνωρίζοντας τη βοήθεια που έχει προσφέρει μέχρι τώρα στην ΕΣΑΠ και γενικότερα στο άθλημα του βόλεϊ, το θέμα συζητήθηκε σε δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο. Εκεί αποφασίστηκε η ΕΣΑΠ να απευθυνθεί στο μέλος της, ΤΑΑ Παναθηναϊκός ΑΟ, και ζήτησε, στο πλαίσιο της συνεταιριστικής αλληλεγγύης που πρέπει να διέπει τα μέλη μας (και την οποία κατά το παρελθόν η ΕΣΑΠ έχει αποδείξει έμπρακτα προς το ΤΑΑ Παναθηναϊκός ΑΟ), να καταθέσει στο ταμείο της ΕΣΑΠ μέρος από την επιδότηση που έλαβε, έτσι ώστε όλες οι ομάδες να μοιραστούν το ίδιο ποσό και να υπάρξει ισορροπία και ισονομία προς όλα τα ΤΑΑ.

Παράλληλα, το ΤΑΑ Ολυμπιακός ΣΦΠ ΟΝΕΧ δεσμεύτηκε πως σε περίπτωση που το ΤΑΑ Παναθηναϊκός ΑΟ προβεί στην ενέργεια επιστροφής μέρους της επιδότησης και υπάρξει ισονομία, το μερίδιο που του αναλογεί θα μοιραστεί ισόποσα σε όλα τα υπόλοιπα ΤΑΑ που οικονομικά είναι πιο αδύνατα, εκτός του ΤΑΑ ΠΑΟΚ, και μάλιστα και στα 11 ΤΑΑ που αγωνίζονται την περίοδο 2026-27.

Στην πρόταση αυτή της ΕΣΑΠ, το ΤΑΑ Παναθηναϊκός ΑΟ επιφυλάχθηκε να απαντήσει.

Στο τρίτο και τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου το ΤΑΑ Παναθηναϊκός ΑΟ δυστυχώς αρνήθηκε την πρόταση των υπόλοιπων μελών της ΕΣΑΠ. Μετά από διαβούλευση, αποφασίστηκε όποιο ΤΑΑ επιθυμεί, να καταθέσει αίτημα στο Υπουργείο Αθλητισμού και να λάβει το μερίδιο που του αναλογεί από το ποσό που πρότεινε ο Υπουργός Αθλητισμού.

Η ΕΣΑΠ προσπαθεί πάντα να βρίσκει συναινετικές λύσεις για τα ΤΑΑ μέλη της, έτσι ώστε οι αποφάσεις να είναι ομόφωνες ή σχεδόν ομόφωνες, για να προχωρά ομαλά στην υλοποίηση των στόχων της.

Δυστυχώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Κατόπιν τούτου, τα μέλη της ΕΣΑΠ, αναγνωρίζοντας τη βοήθεια του Υπουργού, κ. Βρούτση, και την άψογη συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα, θα ζητήσουν τις επόμενες ημέρες να συναντηθούν μαζί του, τόσο για το συγκεκριμένο θέμα όσο και για άλλα ζητήματα που αφορούν το επαγγελματικό βόλεϊ, έτσι ώστε μην αρχίσει το πρωτάθλημα με άνισους όρους».