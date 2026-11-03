Ολυμπιακός σε Παναθηναϊκό: «Το έργο στον Βοτανικό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ελληνικού αθλητισμού»

Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του απάντησε εκ νέου στον Παναθηναϊκό τονίζοντας μεταξύ άλλων πως το έργο στο Βοτανικό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ελληνικού αθλητισμού.

Το... πινγκ πονγκ των ανακοινώσεων ανάμεσα στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό συνεχίζεται. Η αρχή έγινε όταν η ΕΣΑΠ με ανακοίνωσή της αναφέρθηκε στα 100.000 ευρώ που πήραν οι «πράσινοι» από τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, προκειμένου να τοποθετηθούν τάραφλεξ, φώτα led και βίντεο τσεκ στο κλειστό του Μετς.

Το «τριφύλλι» απάντησε στην διοργανώτρια αρχή της Novibet Volley League. Στην συνέχεια ανακοίνωση έβγαλε ο Ολυμπιακός με την οποία έκανε λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό και επιτέθηκε στον Υπουργό Αθλητισμού, καλώντας τον Παναθηναϊκό να γυρίσει πίσω τα «κλεμμένα» όταν τονίστηκε.

Οι «πράσινοι» με την σειρά τους απάντησαν στους «ερυθρόλευκους» στους οποίους μεταξύ άλλων τους καλούσαν να φέρουν πίσω τον αθλητισμό.

Σειρά πήρε και πάλι ο Ολυμπιακός, ο οποίος με νέα ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων σε έργο του Βοτανικού, χαρακτηρίζοντάς το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ελληνικού αθλητισμού.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού έχει ως εξής: «Καμία έκπληξη δεν μας προκαλεί η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Α.Ο. Άλλωστε, είναι συνηθισμένη τακτική του συγκεκριμένου σωματείου να αποφεύγει να απαντήσει με στοιχεία σε όσα έχουμε καταγγείλει εδώ και χρόνια.

Για την ταμπακιέρα (Εφορία) ούτε κουβέντα. Αλήθεια δεν σας προβληματίζουν τόσο σοβαρές καταγγελίες για φοροδιαφυγή στον ερασιτεχνικό αθλητισμό;

Η ομάδα που θέλει διαχρονικά να εμφανίζεται αδικημένη, ενώ είναι μονίμως ευνοημένη -και με αποδείξεις- έχει το θράσος να επικαλείται τα 17,9 εκατομμύρια ευρώ για το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού στον Πειραιά.

Την ίδια ώρα, στον Βοτανικό υλοποιείται ένα έργο άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, από το οποίο αποκτά τη χρήση ενός νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου 40.000 θέσεων, δύο σύγχρονων κλειστών γηπέδων, εκ των οποίων το ένα χωρητικότητας 3.100 θέσεων, ενός κολυμβητηρίου ολυμπιακών διαστάσεων και εκατοντάδων τ.μ. με αίθουσες που θα στεγάσουν τα υπόλοιπα τμήματά του.

Και όλα αυτά με «αντάλλαγμα» τη Λεωφόρο, που δεν τους ανήκει. Ένα γήπεδο ιστορικό μεν, ερείπιο δε, ηλικίας άνω των 100 ετών, με αξία… μείον 15 εκατομμύρια ευρώ, αφού τόσο υπολογίζεται ότι θα κοστίσουν η κατεδάφισή του και η απομάκρυνση των μπάζων.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο αθέμιτου ανταγωνισμού στον ελληνικό αθλητισμό και θα μείνει στην ιστορία: η Πολιτεία μεσολαβεί ώστε ένα από τα ανταγωνιστικά σωματεία να αποκτήσει πέντε και έξι σύγχρονα γήπεδα, στο πλαίσιο ενός έργου που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ.

Κάποτε οι οπαδοί τους αντιδρούσαν στη μετακόμιση στον Βοτανικό, σηκώνοντας το πανό «Στον Ελαιώνα ούτε στον άλλο αιώνα». Τελικά, με όλα όσα τους προσφέρονται, πείστηκαν να μην αντιδρούν πια.

Όταν η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε το πρόγραμμα χρηματοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων, ο Ολυμπιακός κινήθηκε αμέσως για την κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου.

Με δική του δαπάνη, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, εκπόνησε και κατέθεσε τις απαιτούμενες μελέτες, ώστε το έργο να προχωρήσει.

Και για να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα το ΚΥΔΑΠ, θα ανήκει στο κράτος και ο Ολυμπιακός θα είναι μισθωτής με οικονομικές υποχρεώσεις για 49 χρόνια.

Αν δεν δικαιούται σύγχρονο κολυμβητήριο ο Ολυμπιακός που τόσα χρόνια θριαμβεύει χωρίς δική του εγκατάσταση, τότε ποιος το δικαιούται; Ο Σύλλογός μας κυριαρχεί επί δεκαετίες στην υδατοσφαίριση Ανδρών και Γυναικών, με 110 τίτλους, 12 ευρωπαϊκά τρόπαια και συνεχείς παρουσίες σε τελικούς.

Στην κολύμβηση έχει αναδείξει αθλητές και αθλήτριες που έχουν προσφέρει και αυτοί δεκάδες ολυμπιακά και παγκόσμια μετάλλια στην Ελλάδα.

Παράλληλα, τροφοδοτεί σταθερά τις εθνικές ομάδες της υδατοσφαίρισης, ενός αθλήματος που, χάρη στις επιτυχίες συλλόγων και εθνικών ομάδων, χαρακτηρίζεται εθνικό μας άθλημα. Και όλα αυτά χωρίς να διαθέτει δικό του κολυμβητήριο.

Ο Παναθηναϊκός, που δεν έχει κατακτήσει ποτέ τίτλο στην υδατοσφαίριση, με ποιο κριτήριο αποκτά στον Βοτανικό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων, όταν είναι άστεγα άλλα σωματεία που είναι περισσότερο ενεργά;

Και αν όπως υπαινίσσεστε στην ανακοίνωσή σας, το κλειστό του Ρέντη ανήκει στον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π., τότε να το δώσουμε και εμείς στο κράτος για να μας φτιάξει τσάμπα ένα σύγχρονο κλειστό άνω των 3.000 θέσεων, όπως θα κάνει σε εσάς.

ΥΓ.1: Αλήθεια όταν αναφέρεστε σε «αγωνιστικές αποτυχίες» εννοείτε το 145-21 σε τίτλους στα ομαδικά αθλήματα εδώ και 16 χρόνια ή το 28-5 της τελευταίας διετίας που σας έχει η αυτή η διοίκηση;

ΥΓ2: Υπολογίζετε και το τρίτο ευρωπαϊκό του βόλεϊ που κατακτήσαμε στο ΣΕΦ μετά την πρόκρισή μας στο κλειστό του Αγίου Θωμά; Ένα ευρωπαϊκό που ο Ολυμπιακός θέλησε να το πάρει ένδοξα δίνοντας τη «μάχη» στο τάραφλεξ και όχι στα χαρτιά όπως θα μπορούσε!».