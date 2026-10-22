Την έντονη αντίδραση του Παναθηναϊκού προκάλεσε η ανακοίνωση της ΕΣΑΠ για το ζήτημα των 100.000 ευρώ, με τους «πράσινους» να κάνουν λόγο για προσπάθεια να πληγεί η εικόνα του συλλόγου.

Αιχμηρή ανακοίνωση κατά της ΕΣΑΠ εξέδωσε ο Παναθηναϊκός, με αφορμή την επαναφορά του ζητήματος των 100.000 ευρώ, κάνοντας λόγο για προσπάθεια να πληγεί η εικόνα του συλλόγου.

Οι «πράσινοι» εκφράζουν την αντίθεσή τους στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το θέμα και υποστηρίζουν πως το ποσό που έλαβαν δεν ήταν επιχορήγηση, αλλά οικονομική ενίσχυση. Παράλληλα, τονίζουν ότι εδώ και χρόνια έχουν διαθέσει σημαντικά χρήματα για τη συντήρηση και την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων τα κλειστά του Μετς, του Πανελληνίου και του Αγίου Θωμά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Μια ακόμα παράβαση, μια ακόμα πιαστή, μια ακόμα λάθος περιστροφή, ένα ακόμα πάτημα γραμμής από την ΕΣΑΠ εις βάρος του Παναθηναϊκού.

H ΕΣΑΠ αποφάσισε να επαναφέρει τεχνηέντως (τρεις μήνες μετά) και πάλι το ζήτημα των 100.000 ευρώ με σκοπό να πληγεί το προφίλ του Παναθηναϊκού.

Από την πλευρά μας θα βρει και πάλι αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα: μονό ΜΠΛΟΚ σε κάθε είδους προσπάθεια να διαβληθεί η ομάδα μας με πλάγιους τρόπους.

Η ανακοίνωση της ΕΣΑΠ βρίθει ανακριβειών από την αρχή ως το τέλος. Αρχικά το ποσό που έλαβε ο Παναθηναϊκός δεν ήταν επιχορήγηση αλλά ενίσχυση-δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.

Η διοίκηση του «τριφυλλιού» έχει δαπανήσει τεράστια ποσά όλα αυτά τα χρόνια για τη συντήρηση και την αναμόρφωση του κλειστού του Μετς, ενός χώρου που χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από περισσότερες από 10 ομάδες διαφόρων αγωνισμάτων.

Αυτό βέβαια το αποκρύπτει η αρμόδια αρχή και απουσιάζει οποιαδήποτε καταγραφή για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός συντηρεί και έχει αναβαθμίσει όλα αυτά τα χρόνια είτε το κλειστό του Πανελληνίου, είτε του Αγίου Θωμά, είτε το κλειστό του Μετς.

Ως προς το ευχολόγιο της ΕΣΑΠ να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα με άνισους όρους , δυστυχώς θα πάει στον κάλαθο των αχρήστων…

Πως είναι δυνατόν να είναι ίσοι οι όροι όταν για παράδειγμα ενοικιάζεται σε ομάδα κλειστό δημοτικό γήπεδο στα 800 ευρώ μηνιαίως για σχεδόν αποκλειστική χρήση.

Την ίδια ώρα, εκκρεμούν τα ακόλουθα ποσά για ανακατασκευές γηπέδων άλλων ομάδων που αγωνίζονται στην Α1: 20.850.000 €, 1.800.000 € και 1.000.000 € ».