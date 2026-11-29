Σε ένα εξαιρετικό ντέρμπι που χρειάστηκε πέντε σετ για να λήξει, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 του Πανιώνιου και έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή με 8 νίκες σε ισάριθμα ματς.

Σε ένα παιχνίδι αντάξιο των δύο μεγάλων ομάδων, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη επί του Πανιωνίου με 3-2 (19-25, 25-17, 25-17, 18-25, 15-13). Μια νίκη που έφερε τις «πράσινες» μόνες πρώτες στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με τις «κυανέρυθρες» από την πλευρά τους να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα φέτος.

Ο Πανιώνιος δεν άφησε το προβάδισμα και έκανε το 0-1

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο ο Πανιώνιος ήταν συνεχώς μπροστά και έπαιρνε μια διαφορά που έφτανε στους 3, με τον Παναθηναϊκό να αντιδρά και να ισοφαρίζει. Όλα αυτά μέχρι το 15-15, όταν η Ορβόσοβα σε κόντρα επίθεση δεν μπόρεσε να δώσει το προβάδισμα για πρώτη φορά στις «πράσινες» με τις «κυανέρυθρες» να κάνουν το +3 και μετά να φτάνουν με άνεση στην κατάκτηση του πρώτου σετ επικρατώντας με 19-25.

Πάτησε γκάζι μετά το 16-16 ο Παναθηναϊκός και ισοφάρισε

Στο δεύτερο σετ είχαμε και πάλι ένα μεγάλο ντέρμπι μέχρι και το 16-15, με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά και τον Πανιώνιο να μην τον αφήνει να ξεφύγει. Στο σημείο εκείνο όμως ο Κιαπίνι έκανε διπλή αλλαγή βάζοντας την Ηλιοπούλου και την Ντέλιτς, οι «πράσινες» πίεσαν ασφυκτικά στο σερβίς και έκαναν αρχικά ένα 2-0 και μετά πάτησαν γκάζι φτάνοντας στο 25-17 και το 1-1 στα σετ.

Κυριάρχησαν οι «πράσινες» κάνοντας το 2-1

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα. Με πολύ καλό σερβίς έβαλε δύσκολα στην υποδοχή του Πανιωνίου και κλείνοντας εξαιρετικά στο μπλοκ πήρε από νωρίς μια διαφορά που έφτασε και τους 7 πόντους. Οι φιλοξενούμενες προσπάθησαν να αντιδράσουν, μείωσαν στους 4, αλλά δεν μπόρεσαν να βάλουν δύσκολα στις αντιπάλους τους με το «τριφύλλι» να κάνει με χαρακτηριστική άνεση το 25-17 παίρνοντας το προβάδισμα με 2-1.

Το ίδιο με το δεύτερο και το τέταρτο με τον Πανιώνιο να ισοφαρίζει

Σε ακόμα ένα σετ είδαμε ντέρμπι στο ξεκίνημα και κάπου στα μέσα μια ομάδα να πατάει γκάζι και να εξαφανίζεται. Στο τέταρτο σετ, αυτή η ομάδα ήταν ο Πανιώνιος. «Πράσινες» και «κυανέρυθρες» ήταν μαζί μέχρι το 16-16 με τις φιλοξενούμενες να κάνουν ένα 2-0, μετά να ανεβάζουν την διαφορά στους 3 (17-20) και στο τέλος να καταφέρνουν να πάρουν το σετ με 18-25 ισοφαρίζοντας σε 2-2, με την Γκρόζερ να παίρνει συνεχόμενους πόντους.

Σπουδαίο ντέρμπι στο τάι μπρέικ και νίκη του Παναθηναϊκού

Στο πέμπτο και τελευταίο σετ είδαμε την μεγαλύτερη κόντρα στο ματς. Μια κόντρα ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες που μας χάρισαν εξαιρετικό θέαμα. Οι δύο αντίπαλοι πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι και το 6-6, καθώς όταν ο Παναθηναϊκός έκανε το 6-4, ο Πανιώνιος ισοφάρισε άμεσα. Στο σημείο εκείνο τα κορίτσια του Κιαπίνι έκαναν ένα 3-0 και πήραν προβάδισμα τριών πόντων, με τις παίκτριες του Οτσάλ όμως να ισοφαρίζουν σε 11-11. Και πάλι όμως οι γηπεδούχες έκαναν ένα 3-0, έφτασαν στο 14-11, οι φιλοξενούμενες μείωσαν στον πόντο, με την Λαμπκόφσκα να κάνει το 15-13 δίνοντας τη νίκη στο «τριφύλλι».

ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (19-25, 25-17, 25-17, 18-25, 15-13)

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 9 άσους, 63 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων ενώ του Πανιωνίου από 4 άσους, 54 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 19 (17/44 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 41% υπ. – 32% άριστες), Κωνσταντινίδου 3 (1/3 επ., 2 άσοι), Λαμπκόφσκα 15 (13/38 επ., 2 άσοι, 46% υπ. – 23% άριστες), Παπαγεωργίου 11 (7/15 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Ορβόσοβα 12 (11/34 επ., 1 μπλοκ), Τίμερμαν 16 (13/26 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ., 60% υπ. – 30% άριστες), Ηλιοπούλου, Ντέλιτς 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Ράπτη (86% υπ. – 43% άριστες), Τοντάι

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Γιουνούς Οτσάλ): Κούμπουρα 19 (19/50 επ.), Βασιλαντωνάκη 12 (8/21 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ, 46% υπ. – 11% άριστες), Ατανασίεβιτς 18 (17/36 επ., 1 μπλοκ, 59% υπ. – 28% άριστες), Ντι Ιούλιο 2 (2 άσοι), Ζακχαίου 8 (4/14 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Καρέλια 1 (1 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ., 47% υπ. – 12% άριστες), Γκρόζερ 5 (4/18 επ., 1 μπλοκ, 62% υπ. – 44% άριστες), Κακουράτου (λ.), Ντάικεμα (0/3 επ.), Σέτναν 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Σπανού 1 (1/1 επ.), Λαμπρούση (0/1 επ.)