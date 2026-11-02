Ολυμπιακός: «Απαιτούμε διαφάνεια και δικαιοσύνη για όλους»

Με ανακοίνωσή του ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός καταφέρθηκε εναντίον του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση για την επιχορήγηση 100.000 ευρώ στο ΤΑΑ Παναθηναϊκός και ζήτησε διαφάνεια και δικαιοσύνη για όλους.

Μετά την ανακοίνωση της ΕΣΑΠ που στάθηκε στα 100.000 ευρώ που πήρε ως έξτρα επιχορήγηση ο Παναθηναϊκός για τάραφλεξ, led και βίντεο τσεκ στο Μετς, τονίζοντας πως ειπώθηκε στους «πράσινους» τα χρήματα αυτά να μοιραστούν ισόποσα, αλλά δεν δέχθηκαν, αλλά και την απάντηση του «τριφυλλιού», θέση για το θέμα αυτό πήρε και ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιτέθηκαν κατά του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και ξεκαθάρισαν πως απαιτούν διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού έχει ως εξής: «Πέρασε η 2η αγωνιστική της Volley League και ούτε φωνή, ούτε ακρόαση από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση για το σκάνδαλο με την αποκλειστική οικονομική ενίσχυση στον Παναθηναϊκό. Η ισονομία στον ελληνικό αθλητισμό δεν μπορεί να εφαρμόζεται κατά το δοκούν, ούτε οι κανόνες να αλλάζουν ανάλογα με την ομάδα. Είδαμε ξαφνικά να μπαίνουν στα ταμεία του Παναθηναϊκού Α.Ο. 100.000 ευρώ από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως επιχορήγηση για τάραφλεξ και video check στο γήπεδο όπου αγωνίζεται η ομάδα βόλεϊ.

Την ώρα που κάθε ομάδα αγωνίζεται να αυξήσει τα έσοδά της, με χορηγούς και τη στήριξη των φιλάθλων της, μία συγκεκριμένη ομάδα ενισχύεται με κρατική παρέμβαση, ενώ η Γ.Γ.Α. οφείλει να αποτελεί θεματοφύλακα της ισονομίας και όχι να ευνοεί συγκεκριμένους συλλόγους.

Η αντίδραση των υπόλοιπων ομάδων ήταν ξεκάθαρη με μία φωνή απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό με κρατικό δεκανίκι. Ζήτησαν από τον Παναθηναϊκό να επιστρέψει μέρος του ποσού για να μοιραστεί στους υπόλοιπους, αλλά ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε.

Από την πλευρά μας, εμείς δεσμευτήκαμε ότι, αν ο Παναθηναϊκός επέστρεφε το ποσό, δεν θα λάβουμε το μερίδιο που μας αναλογεί και θα το μοιράζαμε στις υπόλοιπες ομάδες, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι οικονομικό μόνο το θέμα αλλά και ηθικό.

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. απαιτεί διαφάνεια, δικαιοσύνη και ίσους όρους για όλους. Αυτά δηλαδή που ευαγγελίζεται και ο ίδιος ο αρμόδιος Υπουργός, κ. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι «οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις».

Εδώ και σχεδόν τρεις μήνες αναμένουμε απάντηση στο αίτημά μας για αντίστοιχη ενίσχυση των άλλων ομάδων και απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση της ισονομίας. Eκτός αν υπάρχει άνωθεν εντολή για την προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένου συλλόγου.

Το επιστέγασμα του θράσους είναι ότι οι κρατικά επιδοτούμενοι υψώνουν το δάχτυλο για το μίσθωμα 800 ευρώ του Ολυμπιακού στο κλειστό του Ρέντη, στο οποίο έχουμε επενδύσει εκατομμύρια ευρώ για να αποτελεί αποκλειστικά γήπεδο βόλεϊ, να αδειοδοτείται για τους αγώνες του CEV Champions League, να κάνουν προετοιμασία οι εθνικές ομάδες και να φιλοξενούνται σωματεία που έχουν θέματα με τα γήπεδά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα (πχ. ΑΟ Θήρας, Φοίνικας Σύρου). Παράλληλα, καταβάλλουμε και 150.000 ευρώ ετησίως για τη συντήρηση και τη λειτουργία του κλειστού, το οποίο δεν μας ανήκει.

Ακόμη περιμένουμε να μας πουν τι ενοίκιο πληρώνουν στο γήπεδο που τους φιλοξενεί, όπου επιδοτούνται και για το τάραφλεξ, το οποίο παρεμπιπτόντως ακόμα δεν έχουμε δει στο κλειστό του Μετς, παρότι η χρήση του είναι υποχρεωτική φέτος από την ΕΣΑΠ βάσει προκήρυξης. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί.

Αξίζει να σημειωθεί κάτι ακόμα: Τις τελευταίες μέρες, η ελληνική κοινωνία συνταράσσεται από τα μεγάλα σκάνδαλα φοροδιαφυγής. Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται τρία χρόνια από τότε που ο Ολυμπιακός κατήγγειλε με στοιχεία μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αλλά ο υπουργός έκλεισε τα μάτια.

Αλήθεια, κ. Βρούτση, έχετε αντιληφθεί πόσο έχει αλλοιωθεί ο ανταγωνισμός από την προνομιακή μεταχείριση μιας ομάδας; Όταν ο ένας πλήρωνε 28% παραπάνω σε κάθε συμβόλαιο από τον αντίπαλό του, πού ήταν οι κανόνες που ισχύουν για όλους;

Την τριετία που αφορούν οι καταγγελίες μας για φοροδιαφυγή κρίθηκαν τίτλοι υπό συνθήκες που αλλοίωναν τον ανταγωνισμό. Και τώρα, αντί να διερευνηθούν εξονυχιστικά όσα καταγγείλαμε, το νέο πρωτάθλημα ξεκίνησε με ακόμη μία συνθήκη αθέμιτου ανταγωνισμού: την αποκλειστική κρατική ενίσχυση του Παναθηναϊκού με 100.000 ευρώ.

Με τη σκανδαλώδη αυτή επιχορήγηση, το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε.

Φέρτε πίσω τους κλεμμένους τίτλους!».