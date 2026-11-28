Ντέρμπι μόνο στο πρώτο σετ στο Παλατάκι με τον Ολυμπιακό να το κατακτά στις λεπτομέρειες και μετά να κάνει υγιεινό περίπατο επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-0 για την 6η αγωνιστική της Novibet Volley League.

Μόνο στο πρώτο σετ είχαμε ντέρμπι και μάλιστα μεγάλο στο Παλατάκι, με τον Ολυμπιακό να το κατακτά στις λεπτομέρειες και μετά να κάνει περίπατο στα άλλο δύο επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-0 (30-32, 17-26, 21-25). Αυτή ήταν η 4η νίκη για τους Πειραιώτες που επέστρεψαν στην τετράδα με 13 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλονικείς έμειναν στους 9 και είναι στην 7η θέση.

Εξαιρετικό σετ που κρίθηκε με λάθος σε πλασέ

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που με εξαίρεση τα πολλά χαμένα σερβίς ήταν πολύ καλό με ωραίες φάσεις και για τις δύο ομάδες και κράτησε 35 λεπτά μέχρι μια ομάδα να το κατακτήσει. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός πήγαιναν μαζί και η μεγαλύτερη διαφορά που πήραν ήταν δύο πόντους.

Έτσι φτάσαμε στο 24-23 όπου είχαμε και την πρώτη σημαντική στιγμή με τον Μπέργκερ να μην παίρνει τον πόντο στην κόντρα επίθεση και τον Χέινς να ισοφαρίζει. Τα σετ μπολ πήγαιναν από τον έναν στον άλλο, χωρίς να τα εκμεταλλεύεται κάποιος μέχρι να φτάσουμε στο 30-30. Στο σημείο εκείνο ο Ράπτης αρχικά έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους και στην συνέχεια ο Μπέργκερ έκανε λάθος στο πλασέ με τον Ολυμπιακό να παίρνει το σετ με 32-30.

Με άνεση το 2-0 οι Πειραιώτες

Στο δεύτερο σετ είδαμε έναν υγιεινό περίπατο από τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες πήραν από νωρίς ένα προβάδισμα έξι πόντων, με τον ΠΑΟΚ να μειώνει στους 3, αλλά να μην μπορεί να μπει περισσότερο στο ματς. Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν σε όλους τους τομείς και έφτασαν με χαρακτηριστική ευκολία στο 2-0, κάτι που δείχνει και το 17-26.

Με δικά του λάθη πήγε να δυσκολευτεί στο τέλος αλλά πήρε το σετ ο Ολυμπιακός

Στο τρίτο και τελευταίο όπως αποδείχθηκε σετ ο Ολυμπιακός κυριάρχησε και πάλι στο μεγαλύτερο μέρος του παίρνοντας από νωρίς ένα προβάδισμα έξι πόντων. Ο ΠΑΟΚ μείωσε στους 3, χωρίς όμως να μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Οι Πειραιώτες έφτασαν την διαφορά στους 8 πόντους (16-24), αλλά εκεί που όλα έδειχναν πως θα τελείωναν, οι γηπεδούχοι εκμεταλλευόμενοι τα λάθη των αντιπάλων τους μείωσαν στους 3 (21-24), αλλά ο Ατανάσοφ πήρε τον τελευταίο πόντο κάνοντας το 0-3 για τον Ολυμπιακό.

ΤΑ ΣΕΤ: 0-3 (30-32, 17-25, 21-25)

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 4 άσους, 35 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 7 άσους, 43 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέλβε 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Χαραλαμπίδης 1 (1/7 επ.), Καρίζιο, Πέτκοβιτς 16 (14/33 επ., 2 άσοι), Μαϊκόν 13 (10/21 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 21% υπ. – 11% άριστες), Μπέργκερ 10 (9/16 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. – 30% άριστες) / Κοκκινάκης (λ., 42% υπ. – 11% άριστες), Μούχλιας, Τζοβάρας, Μισαηλίδης, Στεφανίδης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αλμπέρτο Τζουλιάνι): Ατανάσοφ 14 (9/15 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ, 25% υπ. – 19% άριστες), Πιτακούδης 6 (5/7 επ., 1 μπλοκ), Σπένσερ 9 (6/10 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Μπαρανόβιτς 1 (1 μπλοκ), Χέινς 13 (9/21 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Ράπτης 15 (12/20 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 42% υπ. – 35% άριστες) / Τζιάβρας (λ., 75% υπ. – 50% άριστες), Χασμπάλα, Κωτσάκης 2 (2/3 επ., 50% υπ. – 50% άριστες)