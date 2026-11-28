Ολοκληρώθηκε και η 6η αγωνιστική στη Novibet Volley League με τον Παναθηναϊκό να κάνει το έξι στα έξι και να είναι στην κορυφή και τον Πανιώνιο να ανεβαίνει δεύτερος. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το ντέρμπι με ΠΑΟΚ στο Παλατάκι.

Με δύο ντέρμπι, τρία αν βάλουμε και αυτό του Μίλωνα με τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της Novibet Volley League. Ντέρμπι μόνο στα χαρτιά, καθώς και στα τρία οι νικητές επικράτησαν με ευκολία. Την Παρασκευή οι πρωταθλητές πέρασαν σαν σίφουνες από τη Νέα Σμύρνη επικρατώντας με 3-0 του Μίλωνα που έχει ξεκινήσει τραγικά το πρωτάθλημα και κάνοντας το έξι στα έξι παρέμειναν μόνοι τους στην κορυφή.

Παρέμειναν μόνοι τους για στο «Ανδρέας Βαρίκας» ο εξαιρετικός Πανιώνιος νίκησε στο ντέρμπι τετράδας τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου με 3-1 και ανέβηκε μόνος στην 2η θέση. Τέλος στο Παλατάκι ντέρμπι είχαμε μόνο στο πρώτο σετ, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 3-0 του ΠΑΟΚ.

Στο «Μελίνα Μερκούρη» το Ρέθυμνο πήρε μεγάλη νίκη επικρατώντας με 3-2 του Φοίνικα Σύρου, ο ΟΦΗ λίγη ώρα αφότου έκανε γνωστό το τέλος της συνεργασίας με τον Φρανκ Ντεπέστελε νίκησε με άνεση (3-0) τον Άρη, ενώ η Καλαμάτα 80' επικράτησε με 3-0 της Κηφισιάς στο Ζηρίνειο.

Novibet Volley League – 6η αγωνιστική

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Παναθηναϊκός Α.Ο.: 0-3 (14-25, 17-25, 13-25)

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Ο.Φ.Η. – Α.Σ. Άρης: 3-0 (25-14, 25-17, 25-15)

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Ν.Ο.Π. Ρεθύμνου: 2-3 (23-25, 30-28, 22-25, 25-16, 18-20)

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea: 0-3 (18-25, 31-33, 20-25)

Πανιώνιος – Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron: 3-1 (25-13, 25-20, 15-25, 25-14)

Π.Α.Ο.Κ. MATECO – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ: 0-3 (30-32, 17-25, 21-25)

Η επόμενη αγωνιστική – 7η αγωνιστική

04/12/2026 – 17:00 (Μίκρας) (ΕΡΤ-2 Σπορ): Α.Σ.Άρης – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

05/12/2026 – 15:00 (Ρέντη): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο.Φοίνικας Σύρου

05/12/2026 – 17:00 (Σ.Μπεφόν): Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron – Π.Α.Ο.Κ. ΜΑΤECO

05/12/2026 – 18:00 (Παραλίας): Α.Ο.Καλαμάτα ’80 Affidea – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

05/12/2026 – 19:00 (Μετς): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Πανιώνιος

05/12/2026 – 19:30 (Ρεθύμνου) (ΕΡΤ-2 Σπορ): Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου – Ο.Φ.Η.