Ο Ούρος Κοβάσεβιτς με το καλημέρα έγινε ο αγαπημένος του κόσμου του ΠΑΟΚ και το Gazzetta αναφέρεται και στους Βλάντιμιρ Γκρμπιτς και Αμαράλ Ντάντε που επίσης έχουν ντυθεί στα ασπρόμαυρα.

Η αλήθεια είναι πως η είδηση πως ο ΠΑΟΚ είναι μια ανάσα από τον Ούρος Κοβάσεβιτς έκανε μεγάλη, τεράστια αίσθηση, καθώς μιλάμε για έναν από τους καλύτερους ακραίους που έχουν έρθει στην χώρα μας. Όσον αφορά το όνομα και την ηλικία, μπορεί να είναι ο καλύτερος ή για να είμαστε δίκαιοι θα τον βάζαμε στο ίδιο επίπεδο με τον επίσης τεράστιο Αμαράλ Ντάντε.

Δύο παίκτες που έχουν κάνει τεράστια καριέρα και που σίγουρα ομόρφυναν (ο Βραζιλιάνος) και συνεχίζουν να ομορφαίνουν (ο Σέρβος) το ελληνικό βόλεϊ. Γιατί κακά τα ψέματα το επίπεδο κάθε αθλήματος ανεβαίνει μόνο όταν το πρωτάθλημα καταφέρνει να προσελκύει τόσο μεγάλα ονόματα, έτσι γίνεται πιο γνωστό στο εξωτερικό.

Ο Ούρος Κοβάσεβιτς από την πρώτη του κιόλας μέρα με τον ΠΑΟΚ, όταν οδήγησε τους Θεσσαλονικείς στην μεγάλη νίκη επί του Μίλωνα για τα προημιτελικά του League Cup, έδειξε το τι μπορεί να κάνει, παρότι ουσιαστικά ακόμα είναι στο 50%, καθώς ουσιαστικά είχε να αγωνιστεί περίπου έναν χρόνο. Με αφορμή στην παρουσία του 32χρονου ακραίου στους «ασπρόμαυρους» ας θυμηθούμε τρεις από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν έρθει στην Ελλάδα στην συγκεκριμένη θέση, έχοντας αγωνιστεί και οι τρεις στον ΠΑΟΚ.

Από τον τεράστιο και επίσης Σέρβο, Βλάντιμιρ Γκρμπιτς που ήταν το πρώτο μεγάλο μπαμ του «δικεφάλου του βορρά» και τον βασικό ακραίο στην τεράστια Εθνική Βραζιλίας, ως τον επίσης μεγάλο παικταρά Κοβάσεβιτς. Τρεις παίκτες, τρεις ακραίοι από το πιο πάνω ράφι που υπάρχει έχουν κοινή συνισταμένη τον ΠΑΟΚ.

Βλάντιμιρ Γκρμπιτς: Η πρώτη μεγάλη «βόμβα» των... ασπρόμαυρων

Ξεκινάμε με τον Βλάντιμιρ Γκρμπιτς, έναν τεράστιο παίκτη που ήρθε στην χώρα μας σε εποχή που ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να κάνει το βήμα παραπάνω χωρίς όμως να τα καταφέρει. Η αλήθεια είναι πως όταν το καλοκαίρι του 2002 οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν την απόκτησή του, κανείς δεν το πίστευε πως θα ερχόταν στην χώρα μας ένας παίκτης στα 32 του που δύο χρόνια πριν ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ από την Σερβία και την επόμενη χρονιά είχε στην κατοχή του και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ένας παίκτης που είχε αγωνιστεί σε Ιταλία με τη φανέλα της Κούνεο, της Πάντοβα και της Ρόμα και μετά τον ΠΑΟΚ πήγε σε Ντινάμο Μόσχας, στην Λατίνα και την Φενέρμπαχτσε. Ο Γκρμπιτς σε έναν ΠΑΟΚ των μικρών τότε, Σμαραγδή, Προύσαλη, Κυριακίδη κατάφερε να οδηγήσει τους «ασπρόμαυρους» στην 5η θέση στο πρωτάθλημα, αλλά και στον ημιτελικό του Κυπέλλου όπου και έχασε από τον Παναθηναϊκό με 3-1 (25-22, 25-16, 21-25, 25-22). Θυμίζουμε πως το τρόπαιο το είχε πάρει η σπουδαία ΑΕ Νίκαια στην μεγαλύτερη έως τώρα έκπληξη στην ιστορία της διοργάνωσης στην χώρα μας.

Ο Γκρμπιτς ήταν ο πρώτος πραγματικά πολύ μεγάλος παίκτης και όχι μό0νο ακραίος που φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ ανδρών. Ένας βολεϊμπολίστας παγκοσμίου μεγέθους τον οποίο και έφερε ο τότε πρόεδρος του τμήματος, Νίκος Μπογονικολός. Ουσιαστικά η απόκτησή του ήταν η αρχή να γίνει γνωστό το όνομα της ομάδας στο εξωτερικό και να προσελκύσει και άλλους μεγάλους παίκτες όπως ήταν μετά σε άλλες θέσεις ο Γκόμες, ο Σεπέδα, ο Κουρνέτας και να κατακτηθούν πρωταθλήματα.

Στα 36 του ο Ντάντε πήρε το πρωτάθλημα με μαγικό τελικό στο Ρέντη

Μπορεί όπως αναφέραμε ο ΠΑΟΚ μετά τον Γκρμπιτς να πήρε τίτλους κατακτώντας τρία πρωταθλήματα και μάλιστα συνεχόμενα, κυριαρχώντας εντός συνόρων και να έφερε μεγάλους ακραίους, όπως ήταν ο Σαφράνοβιτς (τον αδικούμε η αλήθεια είναι), αλλά έπρεπε να φτάσουμε στο 2016 για να πάρει ακόμα έναν παγκοσμίου επιπέδου ακραίου. Συγκεκριμένα τον Οκτώβρη του 2016 οι Θεσσαλονικείς συμφώνησαν με έναν γνωστό στην χώρα μας, τον σπουδαίο Αμαράλ Ντάντε.

Η αλήθεια είναι πως ο τεράστιος Βραζιλιάνος είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού το 2025, όταν και σε ηλικία μόλις 25 ετών ήταν βασικός ακραίος της Σελεσάο, της καλύτερης ομάδας στον κόσμο εκείνη την εποχή. Με το «τριφύλλι» ο Ντάντε πήρε ένα πρωτάθλημα το 2006 και 2 Κύπελλα το 2007 και 2008. Μετά πήγε για δύο χρόνια στην Ρωσία και την Ντιναμό Μόσχας για να επιστρέψει στην χώρα μας το 2016.

Παρότι όταν φόρεσε τα ασπρόμαυρα ήταν 36 ετών, ο Ντάντε έδειξε πως είναι σαν το παλιό καλό κρασί με αποκορύφωμα τον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος όταν με τους Θεσσαλονικείς να παίζουν χωρίς τον βασικό τους διαγώνιο, Σάσα Στάροβιτς, πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση και με 19 πόντους και 19/35 επιθέσεις, οδήγησε την ομάδα του Χόρχε Ελγκέτα στη νίκη με 3-1 (22-25, 25-21, 22-25, 14-25) και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η σκυτάλη στον τεράστιο Κοβάσεβιτς

Ο τρίτος πραγματικά σπουδαίος ακραίος που έχει αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, γιατί μεγάλοι παίκτες πέρασαν πολλοί, όπως αναφέραμε και πριν ο Σαφράνοβιτς ή και ο Χιμένεθ, αλλά σαν αυτούς όχι, είναι ο Ούρος Κοβάσεβιτς. Πραγματικά όταν στις 14 Νοεμβρίου έγινε γνωστή η είδηση πως ο παίκτης αυτός θα συμφώνησε με τους «ασπρόμαυρους» δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Και πως να το κάνουμε όταν μιλάμε για έναν ακραίο που αγωνιζόταν στο τοπ επίπεδο, μόλις 32 ετών, που ναι μεν τον τελευταίο χρόνο είχε μείνει εκτός, αλλά όχι τραυματισμού, αλλά γιατί δεν έβρισκε πλέον χαρά στο βόλεϊ όπως ο ίδιος είχε πει.

Ο Κοβάτσεβιτς που όπως όπως αναφέραμε θεωρείται και δικαίως ένας από τους καλύτερους στον κόσμο, έχει αγωνιστεί κυρίως στην Ιταλία (Μόντενα, Βερόνα, Τρεντίνο, Πιατσέντζα), αλλά και στην Ρωσία (Ουράλ Ούφα) και μια διετία στην Πολωνία (Βάρτα Ζαβέρτσιε). Έχει δηλαδή συμμετοχή στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα παίζοντας για ομάδες που διεκδικούσαν και κατακτούσαν τίτλους.

Αποκορύφωμα στην μεγάλη του καριέρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Σερβία το 2019 (έχει κατακτήσει δύο) στο οποίο μάλιστα αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης. Κάτι που από μόνο του φτάνει για να δείξει το μέγεθος του παίκτη. Ένα μέγεθος που παίζοντας στο 40 με 50% ως τώρα, το έχει δείξει σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια που έχει παίξει οδηγώντας τους «ασπρόμαυρους» στις νίκες επί του Μίλωνα (προημιτελικός League Cup) και Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα σε Μετς και Ρέντη.

Περιμένοντας τον επόμενο, αυτοί είναι οι τρεις σπουδαιότεροι ακραίοι που έχουν αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ και σίγουρα είναι και συνολικά από τους μεγαλύτερους που έχουν παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παίκτες που με την παρουσία τους έχουν κάνει ακόμα πιο όμορφη την Volley League και μακάρι ειδικά ο Κοβάσεβιτς να γίνει πόλος έλξης για τους επόμενους και το άθλημα να επιστρέψει εκεί που πραγματικά αξίζει να είναι...