Οι συγκινήσεις στην Novibet Volley League συνεχίζονται με τον ΠΑΟΚ στον 4ο ημιτελικό να επικρατεί του Μίλωνα με 3-0 και να στέλνει τη σειρά σε πέμπτο ματς. Σημαντική νίκη για την μάχη της σωτηρίας του Φλοίσβου επί της Κηφισιάς.

Με την αγωνιστική χρονιά της Novibet Volley League να μπαίνει στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί, είναι λογικό η αγωνία σε κάθε αναμέτρηση είτε αυτή είναι για το 1-4, είτε για το 5-7, είτε για τα Play Out, να μεγαλώνει. Ουσιαστικά πλέον το ενδιαφέρον είναι για το ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα, μετά τον Παναθηναϊκό που έχει ήδη προκριθεί, που θα περάσει στον τελικό και ποια θα πάρει την τελευταία θέση και θα δώσει αγώνες μπαράζ με τον Ηρακλή για να μπορέσει να παραμείνει.

Άνετο 2-2 από τον ΠΑΟΚ

Ας ξεκινήσουμε από την μάχη της εισόδου στον τελικό, μια μάχη που άναψε για τα καλά. Ο ΠΑΟΚ πραγματοποιώντας πειστική εμφάνιση έκανε με άνεση το 3-0 επί του Μίλωνα στο Παλατάκι και ισοφάρισε την σειρά σε 2-2. Έτσι για το ποιος από τους δύο βρεθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό στον τελικό, με το «τριφύλλι» να έχει το πλεονέκτημα έδρας, θα κριθεί την Μεγάλη Πέμπτη στο «Κροίσος Πέρσης». Εκεί ο Μίλωνας θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με την ομάδα που θα πάρει τη νίκη να παίρνει και το εισιτήριο για τον τελικό.

Με τεράστια ανατροπή έμεινε ζωντανός στην μάχη της σωτηρίας ο Φλοίσβος

Από την στιγμή που τα Play Offs για τις θέσεις 5-7 έχουν κριθεί με τον ΟΦΗ να είναι 5ος την Καλαμάτα 80' 6η και τον Πανιώνιο 7ος, το βάρος εκτός φυσικά για την μάχη για τον τίτλο, πέφτει σε αυτή της σωτηρίας. Στα Play Out ο Φλοίσβος παρότι βρέθηκε πίσω με 2-0 από την Κηφισιά, κατάφερε να κάνει την μεγάλη ανατροπή και να επικρατήσει με 3-2 φτάνοντας τον Φοίνικα Σύρου στους 17 βαθμούς με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να έχει 21.

Όπως γίνεται αντιληπτό η μάχη για την απευθείας σωτηρία συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με τρία παιχνίδια να απομένουν. Ο λόγος για τα Φοίνικας – Κηφισιά, Φλοίσβος – Φοίνικας και Κηφισιά – Φλοίσβος.

Η αγωνία στην Novibet Volley League κορυφώνεται τόσο στην μάχη για την κορυφή, όσο και σε αυτή για την σωτηρία και μας δείχνει τι θα δούμε και τον νέο χρόνο με τις ομάδες να είναι 12 και τους ξένους 5 από 5 που ήταν ως τώρα.