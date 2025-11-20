Υπάρχουν πολλοί μεγάλοι παίκτες στο βόλεϊ, παίκτες που κάνουν την διαφορά, που κερδίζουν τον έναν πόντο μετά τον άλλον. Λίγοι όμως είναι ο ορισμός του ηγέτη και γεννημένοι νικητές, με τον Ούρος Κοβάσεβιτς που απέκτησε ο ΠΑΟΚ να ανήκει σε αυτό το κλειστό κλαμπ.

Στην χώρα μας, ειδικά την εποχή που στο βόλεϊ έπεφταν πολλά χρήματα, έχουν έρθει σπουδαίοι παίκτες, ανεβάζοντας συνολικά το επίπεδο του αθλήματος. Παίκτες όπως ο Ιβάν Μίλκοβιτς, ο Κλέιτον Στάνλεϊ, ο Λόι Μπολ και πολλοί πολλοί άλλοι με την παρουσία τους έκαναν πολλούς στην χώρα μας να αγαπήσουν το βόλεϊ. Δεν μπορούμε να τους γράψουμε όλους, γιατί δεδομένα θα ξεχάσουμε κάποιους, αλλά μπορείτε να δείτε μερικούς από τους καλύτερους, στα σχετικά αφιερώματα που είχαμε κάνει για τους καλύτερους ξένους ακραίους, τους καλύτερους ξένους κεντρικούς, τους καλύτερους ξένους διαγώνιους και τους καλύτερους ξένους πασαδόρους που έπαιξαν στην Ελλάδα.

Γιατί όλη αυτή η εισαγωγή; Γιατί ανάμεσα σε όλους αυτούς του τεράστιους όπως θα δείτε βολεϊμπολίστες και μάλιστα σε περίοπτη θέση, δικαίως βρίσκεται ο Ούρος Κοβάσεβιτς. Ο Σέρβος ακραίος που ανακοινώθηκε και επίσημα από τον ΠΑΟΚ και είναι έτοιμος να μας χαρίσει μεγάλες στιγμές, όπως το έχει κάνει για πολλά χρόνια στην τεράστια καριέρα του.

Από την κορυφή, στην απόφαση να κόψει το βόλεϊ μόλις στα 32 του

Η αλήθεια είναι πως μόλις έγινε γνωστό πως ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει αυτόν τον τεράστιο ακραίο, λίγοι πίστευαν πως θα τα καταφέρει. Οι Θεσσαλονικείς όμως κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το ότι ο Κοβάσεβιτς ήθελε να μείνει ανενεργός, του έδειξαν πόσο τον ήθελαν και τον έπεισαν να τον πάρουν. Ο Σέρβος σούπερ σταρ, μετά από μια άσχημη χρονιά με την Πιατσέντζα όχι απλά είχε αποφασίσει να μην συνεχίσει, αλλά είχε ήδη αρνηθεί με πολύ μεγάλη πρόταση από Ρωσία και όλα αυτά μόλις στα 32 του. Ο «δικέφαλος του βορρά» κινήθηκε έξυπνα όμως, του έδειξε πως δεν τον θέλει απλά γιατί είναι μεγάλος παίκτης, αλλά γιατί είναι ακόμα μεγαλύτερος ηγέτης και τον έκανε δικό του.

Η καριέρα του μιλάει από μόνη της

Ό,τι και να γράψει κάποιος για τον Ούρος Κοβάσεβιτς είναι λίγο. Ξαναλέμε πως ο Σέρβος ακραίος μπαίνει ανάμεσα σε θρύλος που έχουν αγωνιστεί στην χώρα μας και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά η μεγάλη του καριέρα. Μια καριέρα που ξεκίνησε από την Σλοβενία και την Λιουμπλιάνα και απογειώθηκε αρχικά στην Ιταλία. Εκεί έπαιξε για τις Μόντενα, Βερόνα και Τρεντίνο παίρνοντας με την τελευταία ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων την περίοδο 2018-19 και την ίδια χρονιά και το CEV Cup, ενώ με την Βερόνα πήρε και το Challenge Cup το 2015-16.

Το Κατάρ και η Κίνα ήταν οι χώρες που έδωσαν πολλά χρήματα για να τον έχουν να κοσμεί τα πρωταθλήματά τους με την Πολωνία και την Βάρτα Ζαβιέρτσιε να είναι ένας ακόμα σημαντικός σταθμός, καθώς στο καλύτερο κατά πολλούς πρωτάθλημα στον κόσμο έμεινε τρία χρόνια, με το 2022-23 να αναδεικνύεται καλύτερος ακραίος και πρώτος σκόρερ, ενώ καλύτερος ακραίος είχε αναδειχθεί και το 2021-22. Και ξαναλέμε πως μιλάμε για μια Λίγκα που στην θέση αυτή έπαιζαν και άλλοι σπουδαίοι παίκτες.

Η αγαπημένη του Εθνική Σερβίας και τα μεγάλα πράγματα που έκανε με αυτή

Το νέο μεγάλο απόκτημα του ΠΑΟΚ, έχει κάνει πραγματικά σπουδαία πράγματα και με την Εθνική Σερβίας. Με τους γείτονες ο Κοβάσεβιτς έχει καταφέρει να γράψει ιστορία συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κατάκτηση 2 χρυσών μεταλλίων σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, το πρώτο το 2011 και το δεύτερο το 2019, αλλά και ενός χάλκινου στην ίδια διοργάνωση πάντα το 2017.

Με την Σερβία έχει κατακτήσει το World League του 2016 και έχει επίσης ένα ασημένιο και ένα χάλκινο το 2015 και 2010 αντίστοιχα, ενώ έχει ακόμα 2 χρυσά σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα U19, ένα ασημένιο σε U23 και ένα χάλκινο σε U21.

Και όλα αυτά που αναφέραμε όχι μόνο στην Εθνική, αλλά και στις ομάδες, τα έχει πετύχει ως πρωταγωνιστής και όχι απλά ως ένα μέλος του συνόλου. Το 2019 αναδείχθηκε MVP και καλύτερος ακραίος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπως MVP ήταν και στο CEV Cup που κατέκτησε με την Τρεντίνο. Ενώ έχει πολλές ακόμα ατομικές διακρίσεις, δείχνοντας πως ξεχωρίζει και με το παραπάνω.

Ο ακραίος που τα έχει όλα

Η αλήθεια είναι πως στο βόλεϊ βλέπουμε ακραίους που είναι καλύτεροι στην υποδοχή και όχι τόσο στην επίθεση ή το σερβίς, άλλους που είναι καλύτεροι στην επίθεση κλπ κλπ. Ο Κοβάσεβιτς είναι εξαιρετικός σε όλα και αυτό δεν είναι υπερβολή. Με ύψος 1.97 την... κολλάει την μπάλα στην υποδοχή, έχοντας εξαιρετική τεχνική δύσκολα κόβεται όταν κάνει επιθέσεις, ενώ και με το σερβίς μπορεί να... σκοτώσει οποιαδήποτε άμυνα. Είναι πραγματικά ο ορισμός του παίκτη που τα έχει όλα και αυτό θα το διαπιστώσετε και εσείς μόλις ξεκινήσει να παίζει.

Αν τα έχει βρει με τον εαυτό του, δεν θα έχει αντίπαλο

Το βασικό θέμα για τον Ούρος Κοβάσεβιτς είναι να τα έχει βρει με τον εαυτό του και κυρίως να έχει βρει και πάλι την όρεξη να παίξει βόλεϊ όπως μόνο αυτός ξέρει. Δεν είναι εύκολο κάποιος να φτάσει στα 32 του να μην του αρέσει να παίζει ένα άθλημα που ήταν μάλιστα και από τους καλύτερους και μένει να δούμε αν όντως καταφέρει να αποκτήσει και πάλι την όρεξη που είχε όταν μεσουρανούσε. Αν τα καταφέρει όχι μόνο δεν θα έχει αντίπαλο, αλλά είναι δεδομένο πως θα μας χαρίσει σπουδαίες βολεϊκές στιγμές όπως το έχει κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν, όπως δεδομένο είναι πως θα γίνει και ο αγαπημένος των φίλων του ΠΑΟΚ λόγω και του πάθους με το οποίο αγωνίζεται.