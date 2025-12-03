Ο ΠΑΟΚ με Κοβάσεβιτς στα ημιτελικά του League Cup

Ο ΠΑΟΚ νικώντας τον Μίλωνα με 3-1 σετ και κορυφαίο τον Ούρος Κοβάσεβιτς πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup.

Ο ΠΑΟΚ με πολυτιμότερο παίκτη τον Ούρος Κοβάσεβιτς νίκησε τον Μίλωνα με 3-1 σετ στο «Ανδρέας Βαρίκας» της Νέα Σμύρνης, και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup, όπου με αντίπαλο τον Φλοίσβο την Τετάρτη (3/12, 20:30) στο ίδιο γυμναστήριο θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε προβάδισμα με 7-3 και 10-6. Ο Μίλων μείωσε σε 12-10 και πλησίασε 17-16, όμως μέχρι εκεί, ο Δικέφαλος με ξέσπασμα έφθασε στο 25-21.

Στο δεύτερο σετ ήταν ο Μίλων ήταν καλύτερος, προηγήθηκε με 10-6 και 17-12, ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 22-20, όμως οι παίκτες του Μίλωνα είχαν τις λύσεις για το 25-23 και το 1-1 στα σετ.

Δυναμικά ξεκίνησε ο Μίλων στο 3ο σετ, φθάνοντας στο 11-8 και στο 17-14, όμως ακολούθησε η αντίδραση από τον ΠΑΟΚ, για να προσπεράσει με 21-20 και να κατακτήσει το σετ με 25-21.



Αυτό έδωσε ακόμα καλύτερη ψυχολογία στους παίκτες του ΠΑΟΚ, προηγήθηκαν με 13-9 και 18-15, ο Μίλων πλησίασε σε 20-19, όμως με τον Κοβασεβιτς να παίρνει τους κρίσιμους πόντους, ο ΠΑΟΚ έφθασε σε τριπλό match ball (24-21) και με 25-22 έφθασε στο 3-1 και στην πρόκριση.

Tα σετ: 25-21, 23-25, 25-21, 25-22.

