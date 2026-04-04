Και επίσημα δεν θα υπάρξουν Play Offs για το 5-8 στην Volley League Γυναικών

Με ανακοίνωσή της η ΕΟΠΕ ανέφερε πως δεν θα διεξαχθούν τα Play Offs για τις θέσεις 5-8. Ο Ολυμπιακός στο Βαλκανικό ως 5ος.

Μετά τον αποκλεισμό του Πανιωνίου από την ΑΕΚ στα προημιτελικά της Volley League Γυναικών, υπήρξε συζήτηση για να μην διεξαχθούν τα Play Offs για τις θέσεις 5-8, από την στιγμή η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχοντας κερδίσει το Κύπελλο είχε εξασφαλίσει και την έξοδο στο CEV Cup.

Το Σάββατο 4/4 η ΕΟΠΕ επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωση πως δεν θα γίνουν τα Play Offs και έκανε γνωστή την βαθμολογία.

Στην 5η θέση τερματίζει ο Ολυμπιακός που παίρνει το εισιτήριο για το Βαλκανικό Κύπελλο. Θυμίζουμε πως η ομάδα που κατακτήσει το συγκεκριμένο Κύπελλο συνεχίζει στο Challenge Cup, κάτι που έκανε και πέρσι η ΑΕΚ. Στην 6η είναι ο Πανιώνιος, αλλά θα παίξει όπως αναφέραμε στο CEV Cup στην 7η ο ΠΑΟΚ και στην 8η η Θέτιδα Βούλας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΠΕ έχει ως εξής: «Η Ε.Ο.ΠΕ. ανακοινώνει, ότι, μετά από αίτημα για τη μη διεξαγωγή των αγώνων πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 του πρωταθλήματος της Volley League γυναικών και σύμφωνα με το άρθρο 23 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων αποφάσισε:

Τη μη διεξαγωγή των αγώνων πλέι οφ 5-8 του πρωταθλήματος της Volley League Α1 Γυναικών και την κατάταξη σύμφωνα με τον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα της Α’ Φάσης του πρωταθλήματος, ως εξής:

5η θέση: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

6η θέση: Πανιώνιος

7η θέση: Π.Α.Ο.Κ. F&U

8η θέση: Α.Σ.Π. Θέτις».