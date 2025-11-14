Μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας έκανε ο ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να συμφωνούν με τον Ούρος Κοβάτσεβιτς. Ο Σέρβος ακραίος θα ενισχύσει άμεσα τους «ασπρόμαυρους».

Τεράστια κίνηση από τον ΠΑΟΚ, μια από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, με τους «ασπρόμαυρους» να συμφωνούν με τον σπουδαίο Σέρβο ακραίο, Ούρος Κοβάστεβιτς. Ο 32χρονος που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους στην συγκεκριμένη θέση στον κόσμο, αναμένεται άμεσα στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να ενισχύσει το συντομότερο δυνατό τους Θεσσαλονικείς.

Ο Κοβάτσεβιτς που όπως όπως αναφέραμε θεωρείται και δικαίως ένας από τους καλύτερους στον κόσμο, έχει αγωνιστεί κυρίως στην Ιταλία (Μόντενα, Βερόνα, Τρεντίνο, Πιατσέντζα), αλλά και στην Ρωσία (Ουράλ Ούφα) και μια διετία στην Πολωνία (Βάρτα Ζαβέρτσιε). Έχει δηλαδή συμμετοχή στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα παίζοντας για ομάδες που διεκδικούσαν και κατακτούσαν τίτλους.

Η μεγάλη αυτή μεταγραφή που έρχεται να προστεθεί στην εξίσου σπουδαία, αυτή του Αμερικανού κεντριού, Τζέφρι Τζέντρικ, είναι ικανές να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τον Κοβάτσεβιτς, εκτός από την καριέρα του σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, έχει πετύχει σπουδαία πράγματα και στην Εθνική Σερβίας. Συγκεκριμένα ο Ούρος πανηγύρισε κι ένα δεύτερο Ευρωπαϊκό το 2019, όταν η Σερβία κέρδισε 3-1 τη Σλοβενία με τον ίδιο (20 πόντοι με 15/31 επ., 1 άσο και 4 μπλοκ) μαζί με τον Ατανασίεβιτς (17/31 επ., 1 άσο, 4 μπλοκ) να είναι συγκλονιστικοί σε όλο το τουρνουά, αλλά τον νέο ακραίο του ΠΑΟΚ να αναδεικνύεται MVP.

Στο παλμαρέ του με την Εθνική έχει άλλο ένα χάλκινο σε Ευρωβόλεϊ (2017)και το χρυσό μετάλλιο στο World League του 2016. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ με την μεταγραφή του Ούρος Κοβάτσεβιτς, ενός από τους καλύτερους ξένους που έχουν έρθει στην χώρα μας, δείχνει με πράξεις πως θέλει την φετινή χρονιά που ο Σύλλογος κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του να παλέψει για να έρθουν όσες περισσότερες επιτυχίες γίνεται.