Ένας εξαιρετικός ΠΑΟΚ δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον Μίλωνα, επικράτησε με 3-0 και την Μ. Πέμπτη στη Νέα Σμύρνη θα κριθεί η πρόκριση στον τελικό της Novibet Volley League.

Με εξαίρεση το δεύτερο σετ που ήταν ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα να νικήσει με 3-0 (25-20, 28-26, 25-21) τον Μίλωνα και να κάνει το 2-2 στην σειρά των ημιτελικών της Novibet Volley League. Έτσι τα πάντα θα κριθούν στο πέμπτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στη Νέα Σμύρνη την Μεγάλη Πέμπτη με την ομάδα που θα κερδίσει να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό όπου εκεί θα βρει απέναντί της τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να έχουν πλεονέκτημα έδρας.

Στα του αγώνα όπως αναφέραμε στο πρώτο σετ οι γηπεδούχοι πιέζοντας στο σερβίς και έχοντας σε εξαιρετικό απόγευμα τον Ερνάντες δεν είχαν πρόβλημα να κάνουν το 25-20 και να προηγηθούν στα σετ. Στο δεύτερο είδαμε ένα μεγάλο ντέρμπι με τους γηπεδούχους να παίρνουν νωρίς ένα προβάδισμα τριών πόντων και τους φιλοξενούμενους να τους φτάνουν.

Μάλιστα η ομάδα του Σάκη Ψάρρα προηγήθηκε και με 2 (18-20 και 19-21) με το συγκρότημα του Βαλάντη Μαμάη στο 21-22 να κάνει ένα 2-0 και να προηγείται. Έτσι φτάσαμε μέχρι 26-26 με τον Σχούτεν να κάνει λάθος επίθεση και τον Κοβάσεβιτς να κάνει μπλοκ κάνοντας έτσι το 28-26 και το 2-0.

Και στο τρίτο σετ είδαμε ένα ντέρμπι μέχρι και το 15-15 με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα με 16-18 και 17-19, αλλά στο 18-20 όλα κρίθηκαν όταν οι γηπεδούχοι με ένα 4-0 έκαναν το 22-20. Ο Πετρέας μείωσε στον πόντο, αλλά ένα ακόμα 2-0 έκανε το 24-21 για να τελειώσει το ματς με λάθος επίθεση του Νανόπουλου.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-20, 28-26, 25-21)

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 5 άσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων ενώ του Μίλωνα από 4 άσους, 41 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 7 (7/14 επ., 83% υπ. – 50% άριστες), Κόλεφ 5 (2/6 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (1/2 επ., 1 άσος), Ερνάντες 20 (17/27 επ., 3 άσοι), Κοβάσεβιτς 12 (9/27 επ., 3 μπλοκ, 52% υπ. – 38% άριστες) / Μιχελάκης (λ., 50% υπ. – 39% άριστες), Μούχλιας

ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Πετρέας 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Σάουτεν 12 (9/29 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Αγκάμες 11 (6/6 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Νανόπουλος 13 (13/25 επ., 47% υπ. – 18% άριστες), Πολουγιάν 11 (10/24 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. – 18% άριστες) / Βελούδης (λ., 64% υπ. – 28% άριστες), Θεοδόσης, Σουσουρίδης, Δοροβάτας.

Η γνώμη του πάγκου

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμάης δήλωσε: «Δείξαμε χαρακτήρα, είδαμε τα λάθη μας και ξέρουμε ότι εδώ μέσα είναι πολύ δύσκολο να μας κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Είχαμε την ατυχία, ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι, να χάσουμε έναν τελικό, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Μπροστά μας έχουμε ακόμη έναν τελικό. Θέλουμε να πάμε στους τελικούς και πρέπει να παίξουμε το ίδιο καλά, για να τα καταφέρουμε. Τι πρόσωπο πρέπει να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη και τι πρέπει να προσέξει εκεί, αφού θα βρει απέναντί του έναν μεταμορφωμένο Μίλωνα; Θέληση μόνο και αποφασιστικότητα. Οι ομάδες γνωρίζονται πλέον πάρα πολύ καλά. Θα είναι το πέμπτο παιχνίδι και σε τέτοια ματς δεν υπάρχει πραγματικά εντός ή εκτός έδρας. Σίγουρα το γήπεδο μπορεί να παίξει κάποιον ρόλο, αλλά η θέληση και η αποφασιστικότητα είναι αυτά που θα φέρουν τον νικητή στην τελευταία αναμέτρηση».

Ο προπονητής του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων Σάκης Ψάρρας δήλωσε: «Οπως είχα προβλέψει θα πάει μακριά η σειρά καθώς και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές. Μέχρι τώρα μέτρησε η έδρα. Ελπίζω να γίνει και στον 5ο αγώνα στη Νέα Σμύρνη που είναι ο τελικός των ημιτελικών. Πάμε να κερδίσουμε το πέμπτο παιχνίδι στην έδρα μας, για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα, ένα κατόρθωμα για τον Μίλωνα, να παίξει σε τελικούς πρωταθλήματος. Σήμερα, είχαμε κάποια προβλήματα στην επίθεση και αυτό μας στοίχισε. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ καλά, πολύ δυνατά. Παρότι ήμασταν έτοιμοι στο μπλοκ να τους αντιμετωπίσουμε σωστά, κρατήσαμε σε χαμηλά ποσοστά τους ακραίους και τους κεντρικούς τους, εκτός από τον διαγώνιό τους. Παρ’ όλα αυτά, μας στοίχισαν τα προβλήματα που είχαμε εμείς, κυρίως στην εκτέλεση της επίθεσης, είτε με καλές είτε με όχι καλές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Τους δίνω συγχαρητήρια. Έπαιξαν σήμερα με την πλάτη στον τοίχο και τα κατάφεραν περίφημα. Πάμε να παίξουμε το καλό παιχνίδι, την Πέμπτη στην έδρα μας για να πετύχουμε μία ιστορική πρόκριση».