Ολυμπιακός: Τα αυτονόητα που τον ανέβασαν επίπεδο και τον έκαναν και πάλι νικητή!

Ο Φώτης Καρακούσης γράφει για τα αυτονόητα που έγιναν στον Ολυμπιακό μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τον Παναθηναϊκό και τα οποία έκαναν και πάλι νικητές τους Πειραιώτες.

Το ημερολόγιο έγραφε 2 Νοεμβρίου του 2025, όταν για την 2η αγωνιστική της Volley League ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο ηττήθηκε με 3-0, αλλά το έκανε με κάτω τα χέρια, με τους «πράσινους» να κυριαρχούν απόλυτα. Η κάκιστη εικόνα για την ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι που ήταν τότε προπονητής συνεχίστηκε με τους Πειραιώτες να αποκλείονται με δύο ήττες από την Λας Πάλμας, ενώ τα άσχημα αποτελέσματα και μάλιστα με τραγική εμφάνιση, συνεχίστηκαν και στην Καλαμάτα, όταν και έχασαν με 3-2, την στιγμή που ήταν μπροστά με 2-0.

Ο αγώνας στην πόλη της Μεσσηνίας που διεξήχθη στις 16/11 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ορόσημο, καθώς από εκείνη την ημέρα βλέπουμε έναν εντελώς διαφορετικό Ολυμπιακό. Έναν Ολυμπιακό που επέστρεψε στις νίκες, κατακτώντας μάλιστα και το League Cup επικρατώντας σε έναν εξαιρετικό τελικό του ΠΑΟΚ με 3-1, έχοντας αποκλείσει στον ημιτελικό και τον Παναθηναϊκό με εμφατική νίκη.

Τι άλλαξε από την βαριά αυτή ήττα από την Καλαμάτα; Πάρα πολλά, ικανά να αλλάξουν σε τέτοιο βαθμό την εικόνα των «ερυθρολεύκων». Αρχικά το πρώτο που άλλαξε ήταν ο προπονητής. Ο Αντρέα Γκαρντίνι φαινόταν πως δεν μπορούσε να εμπνεύσει τους παίκτες και μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες και έναν αποκλεισμό από τους ομίλους του Champions League, η αποχώρησή του φάνταζε επιβεβλημένη.

Το μοναδικό ερώτημα ήταν το ποιος θα ήταν ο αντικαταστάτης του. Αν δηλαδή θα ήταν ξένος ή αν δινόταν μια ευκαιρία στον Αντώνη Βουρδέρη προκειμένου να βρεθεί ένας ξένος χωρίς την πίεση του χρόνου. Ο νεαρός προπονητής βρίσκεται για χρόνια στον Ολυμπιακό ως βοηθός και προσωπικά θεωρώ πως άξιζε και με το παραπάνω μια τέτοια ευκαιρία. Ο Βουρδέρης έπεσε στα βαθιά και όχι μόνο δεν πνίγηκε, αλλά κατάφερε να οδηγήσει τους Πειραιώτες και σε έναν ακόμα τίτλο.

Για να το πετύχει αυτό ο Βουρδέρης έκανε αρχικά το αυτονόητο τόσο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όσο και στον τελικό με τον ΠΑΟΚ. Άφησε εκτός τετράδας των ξένων τον εξαιρετικό Νεντέλκοβιτς, καθώς είχε τους Τζούριτς, Λινάρδο και Πιτακούδη και έβαλε μέσα τον Φρομ. Με εξαίρεση τον Τζούριτς, κανείς κεντρικός στα τελευταία χρόνια δεν έχει κερδίσει ένα παιχνίδι, με τον Γερμανό από την άλλη να είναι καθοριστικός και ειδικά στον τελικό όπου δεν ήταν μόνο οι 12 πόντοι που κέρδισε, αλλά το εξωπραγματικό 76% στην υποδοχή με το 52% να είναι και άριστες.

Με πολύ πιο δυνατά άκρα, εκτός του Τζούριτς που όχι εμείς, αλλά όλος ο κόσμος του βόλεϊ ξέρει το τι μπορεί να κάνει, πήρε την ευκαιρία του και ο Λινάρδος και την αξιοποίησε στο έπακρο. Με εξαίρεση τα συνεχόμενα λάθη στο 4ο σετ του τελικού, ο Έλληνας κεντρικός ήταν εξαιρετικός και ειδικά απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν κομβικότατος.

Και φυσικά η μεγάλη αλλαγή που υπήρξε ήταν στην ψυχολογία. Ο Αντώνης Βουρδέρης έριξε μεγάλο βάρος εκεί και η δουλειά, ειδικά όσον αφορά τον Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς φαίνεται και με το παραπάνω. Ο Σέρβος σούπερ σταρ ήταν σαν να είχε χάσει την πίστη στον ίδιο του τον εαυτό και οι εμφανίσεις του ήταν μέτριες για να μην πω κακές. Στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό ο Ατανασίεβιτς είχε 17 πόντους με 52% επίθεση και στον τελικό 25 με 20/36 επιθέσεις.

Και κακά τα ψέματα όταν ο Σέρβος παίξει το βόλεϊ που μπορεί, ανεβάζει επίπεδο όχι μόνο τον Ολυμπιακό, αλλά οποιαδήποτε ελληνική (και όχι μόνο) ομάδα. Σε απλά ελληνικά μέσα σε λίγες ημέρες που έγιναν τα αυτονόητα είδαμε έναν εντελώς διαφορετικό Ολυμπιακό και σε απόδοση και σε ψυχολογία. Έναν Ολυμπιακό που από εκεί που έχανε με ανατροπή από την Καλαμάτα και γνώριζε την αγωνιστική συντριβή από τον Παναθηναϊκό, μέσα σε ένα τριήμερο κέρδισε «πράσινους» και «ασπρόμαυρους» και πήρε το League Cup.

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, προσωπικά είμαι σίγουρος πως και σε έναν μήνα θα βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική, προς το καλύτερο βέβαια, ομάδα. Με τον Κοβάσεβιτς να παίρνει παιχνίδια και τον Τζέντρικ να μπαίνει και αυτός στην εξίσωση, το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης θα ανέβει επίπεδο. Το πόσο, θα φανεί στο τάραφλεξ. Το δεδομένο είναι πως η συνέχεια στο πρωτάθλημα με ανεβασμένο Ολυμπιακό, ανεβασμένο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό και Μίλωνα σε τέτοιο επίπεδο, αναμένεται να είναι εξαιρετική και σίγουρα θα δούμε πράγματα που βλέπαμε περασμένες δεκαετίες...

ΥΓ: Μια αναφορά για τον Παναθηναϊκό γιατί σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση. Οι «πράσινοι» τόσο με τον Μίλωνα για το πρωτάθλημα όσο και με τον Ολυμπιακό για το League Cup, όταν δεν τους βγήκε το σερβίς δεν είχαν plan b, χάνοντας και μάλιστα σχετικά εύκολα. Για την συνέχεια θα πρέπει να βρεθεί αυτό το πλάνο γιατί η συνέχεια είναι εξαιρετικά δύσκολη.

ΥΓ1: Έχοντας να παίξει 7 μήνες είχε σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια 21 πόντους και στον τελικό 11. Μόλις ο Ούρος Κοβάσεβιτς φτάσει το 80% θα δούμε πράγματα που ίσως δεν έχουμε ξαναδεί στην χώρα μας.

ΥΓ2: Προσωπικά θα ήθελα να δω και από τον ΠΑΟΚ μια στήριξη στον Βαλάντη Μαμάη. Ο Έλληνας προπονητής που και αυτός έχει διατελέσει για χρόνια βοηθός στον «δικέφαλο του βορρά», έδειξε πως αξίζει μιας ευκαιρίας για να μπορέσει να κάνει και αυτός το άλμα στην καριέρα του, βοηθώντας φυσικά και τους «ασπρόμαυρους».