Δεν κατάφερε να κάνει την μεγάλη ανατροπή ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες που είχαν χάσει και στο Ρέντη ηττήθηκαν και στην Ισπανία από την Λας Πάλμας με 3-0 και έμειναν εκτός διεκδίκησης μιας θέση στους ομίλους του Champions League και θα συνεχίσουν στο CEV Cup.

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ ηττήθηκε για δεύτερη φορά από την Λας Πάλμας, αυτή τη φορά με 3-0 σετ στα Κανάρια Νησιά και αποκλείστηκε από τη διεκδίκηση της πρόκρισης στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να αποκλείσουν τους Ισπανούς όπως πέρυσι και θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο CEV Cup και στη φάση των «32» της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσουν την Άπελντορν από την Ολλανδία.

Διαιτητές: Μάροσζεκ (Πολωνία), Αρό (Φινλανδία).

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-9, 25-10

2ο σετ: 5-8, 13-16, 21-18, 25-23

3ο σετ: 8-7, 16-13, 21-17, 25-21

*Οι πόντοι της Λας Πάλμας προήλθαν από 6 άσσους, 38 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 1 άσσο, 26 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-23, 25-21) σε 77'

ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ (Σέργιο Καμαρέρο): Μπρούνο 9 (8/17 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ. - 41% άριστες), Σπένσερ 5 (2/4 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Χουαντορένα 3 (3/11 επ., 44% υπ. - 33% άριστες), Μπεζέρα 13 (11/14 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ντε Άμο, Ράμος 5 (4/5 επ., 1 μπλοκ) / Λαρανάγκα (λ, 88% υπ. - 75% άριστες), Πέρεζ (λ), Κολίτο 3 (1/7 επ., 2 άσσοι), Ντι Εντιού 2 (2/3 επ.), Ρουσό 6 (5/8 επ., 1 μπλοκ), Μοντεσντεόκα 1 (1/2 επ.), Ντιμιτρόφ 3 (1/1 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 6 (6/10 επ., 45% υπ. - 36% άριστες), Πιτακούδης 2 (2/6 επ.), Πέριν 3 (2/11 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. - 33% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 5 (5/13 επ.), Καβάνα, Νεντέλκοβιτς / Τζιάβρας (λ), Κωνσταντινίδης (λ, 43% υπ. - 29% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Ζουπάνι 9 (9/15 επ.), Δαλακούρας 2 (1/2 επ., 57% υπ. - 43% άριστες), Λινάρδος 2 (1/2 επ., 1 άσσος).