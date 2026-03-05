ΠΑΟΚ-ΑΟ Θήρας και Ολυμπιακός-Πανιώνιος: Πού θα δείτε τους ημιτελικούς του Allwyn Final-4 για το Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των ημιτελικών του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών στο βόλεϊ.

Πέμπτη σήμερα (05/03) και η μέρα είναι αφιερωμένη στο βόλεϊ, με την αυλαία του Allwyn Final 4 για το Κύπελλο Ελλάδας στο βόλεϊ Γυναικών να ανοίγει σήμερα με τους δύο ημιτελικούς.

Το πρώτο σερβίς της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένο για τις 17:00 με τον ΠΑΟΚ να έρχεται αντιμέτωπος με την ΑΟ Θήρας. Οι δύο ομάδες ήταν το ζευγάρι του τελικού το 2021 με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί τότε με 3-0 στα σετ στο κλειστό της Ηλιούπολης και να πανηγυρίζει τον μοναδικό έως τώρα τίτλο στην ιστορία του.

Οι «ασπρόμαυρες» αγωνίζονται για δεύτερη φορά σε Final Four (η πρώτη ήταν στην Άρτα το 2023), ενώ για τον ΑΟ Θήρας αυτή θα είναι η έβδομη παρουσία της σε τελική φάση κυπέλλου έχοντας μάλιστα αγωνιστεί και σε τρεις τελικούς.

Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες πριν από δέκα ημέρες στην Σαντορίνη για την Volley League γυναικών με τον ΑΟ Θήρας να επικρατεί 3-0, ενώ η ομάδα των Κυκλάδων είχε κερδίσει και στον πρώτο γύρο με 3-2 στο κλειστό της Μίκρας.

Στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί και ο δεύτερος ημιτελικός, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Πανιώνιο, με το ζευγάρι αυτό να είναι και το ζευγάρι του περσινού τελικού. Τότε είχαν επικρατήσει οι Ερυθρόλευκες με 3-2 στα σετ.

Ο κάτοχος του τίτλου λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον περσινό φιναλίστ, σε αυτό που θα είναι το τέταρτο φετινό ραντεβού των δύο ομάδων. Έχουν ήδη προηγηθεί οι αναμετρήσεις τους για την Volley League γυναικών (η κάθε ομάδα κέρδισε στην έδρα της με 3-1), αλλά και στις 23/12 το Super Cup powered by Protergia, όπου ο Πανιώνιος επικράτησε με 3-2 πανηγυρίζοντας τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του.

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες κατακτήσεις τίτλων στον θεσμό (11 συνολικά) και μετά την Κοζάνη θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα του, ενώ ο Πανιώνιος στη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του σε Final 4 αναζητεί τον πρώτο του τίτλο.

Και οι δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» στη Χαλκίδα, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φετινού Final-4

Ημιτελικοί:

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026

Α’ Ημιτελικός, 17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U

Διαιτητές: Φραγκάκης, Τσιούλα, Παρατηρητής διαιτησίας: Πέρρος, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Κοκορομύτη, Οσιπίδης, Γραμματεία: Μπίτσικα, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ.

Β’ Ημιτελικός, 20.00 (EΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Πανιώνιος Betsson

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Βελώνης, Παρατηρητής διαιτησίας Ράπτης, Παρατηρητής αγώνα: Πέρρος, Επόπτες: Τουκτούκας, Δημόπουλος, Γραμματεία: Καρατζογλίδου, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ.

Τελικός:

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026