Σε αναζήτηση προπονητή είναι ο Ολυμπιακός με τους Πειραιώτες να συμφωνούν με τον Αντρέα Γκαρντίνι να λυθεί το συμβόλαιο του Ιταλού. Μέσα στην ημέρα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Χωρίς τον Αντρέα Γκαρντίνι στον πάγκο θα συνεχίσει την φετινή χρονιά ο Ολυμπιακός, με τον Ιταλό να αναμένεται ακόμα και μέσα στην ημέρα να αποτελέσει και επίσημα παρελθόν από τους «ερυθρόλευκους». Οι Πειραιώτες μετά το κακό περσινό τελείωμα της χρονιάς όπου έχασαν το πρωτάθλημα με 3-0 νίκες από τον Παναθηναϊκό, ξεκίνησαν άσχημα και φέτος, έχοντας ήδη γνωρίσει 2 ήττες σε 3 αγώνες, ενώ αποκλείστηκαν και από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, έχοντας συνολικά 4 συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά από ένα τέτοιο ξεκίνημα και με δεδομένο το ότι δεν μπορεί να αλλάξει όλη η ομάδα, αυτός που φαίνεται να «πληρώνει τη νύφη» είναι ο προπονητής. Ήδη οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να χωρίσει κοινή συναινέσει και το μόνο που μένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό για να οριστικοποιηθεί το... διαζύγιο με τον Αντρέα Γκαρντίνι.

Ήδη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βγει στην αγορά για αναζήτηση αντικαταστάτη κοιτάζοντας για ξένο προπονητή. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο νέος εκλεκτός, με τον στόχο να είναι να βρεθεί ο νέος τεχνικός μέσα στις επόμενες ημέρες και πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Φοίνικα Σύρου.

Υπηρεσιακός ο Βουρδέρης

Όπως αναφέραμε ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση ξένου προπονητή. Αν ωστόσο δεν καταφέρει να βρει μέσα στις επόμενες ημέρες, τότε στο παιχνίδι με τον Φοίνικα Σύρου στον πάγκο θα κάτσει ο Αντώνης Βουρδέρης. Ο συνεργάτης του Γκαρντίνι που θα είναι υπηρεσιακός προπονητής των «ερυθρολεύκων», θεωρείται και δικαίως ένας από τους ανερχόμενους τεχνικούς, βρίσκεται για χρόνια στους Πειραιώτες, ενώ το καλοκαίρι ως βοηθός προπονητή στην Εθνική Τσεχίας συνέβαλε τα μέγιστα για να βρεθούν οι Τσέχοι στην τετράδα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.