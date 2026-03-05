ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ 3-0: Τα highlights της επιβλητικής πρόκρισης της ομάδας της Σαντορίνης
Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε τον πρώτο ημιτελικό ο ΑΟ Θήρας. Η ομάδα της Σαντορίνης επικράτησε με 3-0 του ΠΑΟΚ και κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τέταρτο τελικό της ιστορίας της. Έτσι το Σάββατο στις 21:00 στην Χαλκίδα θα παλέψει είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με τον Πανιώνιο για να κατακτήσει τον πρώτο της τίτλο.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις προσπάθειες των κοριτσιών του Μανώλη Σκουλικάρη που κυριάρχησαν απέναντι σε έναν κάκιστο ΠΑΟΚ που σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε να μπει στο ματς και να απειλήσει τον αντίπαλό του.
