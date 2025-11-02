Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ένας τρομακτικός Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να επικρατούν με το άνετο 3-0 μέσα στο Ρέντη. Φοβερός ο Σπίριτο ασταμάτητος ο Γιάντσουκ, κομβικός ο Ανδρεόπουλος. Οι Πειραιώτες σε καμία στιγμή του αγώνα δεν μπόρεσαν να απειλήσουν τους αντιπάλους τους.

Μόνο ντέρμπι δεν ήταν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» ήταν... τρομακτικοί αν σκεφτούμε πως είμαστε μόλις στην 2η αγωνιστική και επικράτησαν με 3-0 (22-25, 17-25, 21-25) των «ερυθρολεύκων». Εξαιρετική εμφάνιση από τον Σπίριτο που μοίρασε μαεστρικά το παιχνίδι των νικητών, αλάνθαστος ο Γιάντσουκ, κομβικοί οι Νίλσεν και Ανδρεόπουλος. Οι Πειραιώτες προσπάθησαν αλλά ουσιαστικά σε κανένα σημείο του ματς δεν μπόρεσαν να βάλουν δύσκολα στους αντιπάλους τους.

Άνετα το 0-1 ο Παναθηναϊκός

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο ο Παναθηναϊκός πήρε από νωρίς μία διαφορά δύο πόντων που πήγαινε και στους 3, με τους φιλοξενούμενους να πιέζουν ασφυκτικά στο σερβίς και να έχουν σε καλή μέρα τους Ανδρεόπουλο και Γιάντσουκ επιθετικά. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, μείωσαν στον πόντο (10-11), με τον Παναθηναϊκό να φτάνει και στο +5 (17-22). Στο σημείο εκείνο ο Ατανασίεβιτς από την θέση του σερβίς κατάφερε να φέρει τον Ολυμπιακό στο -2 (20-22), αλλά οι «πράσινοι» έβγαλαν με την σειρά τους αντίδραση και κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ κάνοντας έτσι το 0-1.

Με περίπατο το 0-2

Ας στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός ήταν μία φορά καλύτερος από τον Ολυμπιακό, στο δεύτερο ήταν πέντε φορές πιο καλός. Οι «πράσινοι» με εξαιρετικό σερβίς, τον Σπίριτο να μοιράζει ιδανικά και τους Γιάντσουκ, Ανδρεόπουλο και Νίλσεν ασταμάτητους πήραν από νωρίς μια διαφορά, την κράτησαν ως το τέλος και έκαναν με χαρακτηριστική άνεση το 0-2. Οι γηπεδούχοι από την άλλη σε καμία στιγμή του σετ δεν μπόρεσαν να δουν τον αντίπαλό τους στα μάτια με το 17-25 να μιλάει από μόνο του.

Ο Ολυμπιακός πήγε να μπει στο σετ, αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε και το τρίτο και μαζί και το παιχνίδι

Στο τρίτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι το 9-9 με τον Ολυμπιακό πιέζοντας στο σερβίς να μην αφήνει τον αντίπαλό του να ξεφύγει. Στο σημείο εκείνο όμως οι φιλοξενούμενοι πάτησαν και πάλι το πόδι στο γκάζι και έκαναν το 11-15 παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα νίκης. Οι γηπεδούχοι αυτή την φορά δεν παρέδωσαν τα όπλα και μείωσαν σε 15-16, όμως δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την προσπάθεια ανατροπής με τους παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου να παίρνουν και πάλι την διαφορά, να την κρατάνε ως το τέλος και να παίρνουν το τρίτο σετ και τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Γιάντσουκ με 16 πόντους και το εντυπωσιακό 12/14 επιθέσεις, με τον Νίλσεν να ακολουθεί με 14, τον Ανδρεόπουλο με 12 και τον Γκάσμαν με 10. Για τους ηττημένους ο Ατανασίεβιτς είχε 13 και ο Πέριν 12 και φυσικά δεν μπορούσαν να φτάσουν για να πάρει κάτι καλό η ομάδα τους.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Επόπτες: Καπότης, Τσεκούρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 13-16, 17-21, 22-25

2ο σετ: 6-8, 11-16, 15-21, 17-25

3ο σετ: 8-7, 12-16, 16-21, 21-25

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ προήλθαν: 6 άσσοι, 29 επιθέσεις (48%), 4 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν: 9 άσσοι, 44 επιθέσεις (59%), 5 μπλοκ, 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (22-25, 17-25, 21-25) σε 82΄.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Αντρέα Γκαρτίνι): Πέρριν 12π. (10/15επ., 2 άσσοι, 29%υπ., 24%αρ.), Ατανασίγιεβιτς 13 (10/21επ., 3 άσσοι), Δαλακούρας 6 (5/13επ., 11%υπ., 5%αρ.), Καβάνα 2 (1/1επ., 1 μπλοκ), Τζούριτς 1 (1 μπλοκ), Νεντέλκοβιτς 3 (3/6επ.) / Τζιάβρας (λ. - 8%υπ.), Λινάρδος, Καπετανίδης, Χασμπάλα, Πιτακούδης 2 (1/1επ., 1 μπλοκ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 10. (6/6επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος), Γιάντσουκ 16 (12/14επ., 4 άσσοι, 48%υπ., 44%αρ.), Νίλσεν 14 (13/22επ., 1 μπλοκ), Βουλκίδης 4 (3/7επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 12 (10/21επ., 2 άσσοι, 47%υπ., 40%αρ.), Σπίριτο 2 (2 άσσοι) / Χανδρινός (λ. – 50%υπ., 30%αρ.), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης, Πρωτοψάλτης.