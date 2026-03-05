Πραγματοποιώντας μια φοβερή εμφάνιση ο ΑΟ Θήρας ισοπέδωσε τον ΠΑΟΚ επικρατώντας με 3-0 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου.

Μόνο ντέρμπι δεν ήταν ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Γυναικών. Και δεν ήταν γιατί ο ΑΟ Θήρας ήταν ισοπεδωτικός και διαλύοντας με 3-0 (25-13, 25-21, 25-14) τον ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 21:00. Οι νησιώτισσες θα περιμένουν τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο για να δουν τον αντίπαλό τους στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν για πρώτη φορά το Κύπελλο.

Ντέρμπι μέχρι το 8-7 και μετά περίπατος του ΑΟ Θήρας

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που ξεκίνησε εξαιρετικά με τις δύο ομάδες όχι μόνο να πηγαίνουν μαζί μέχρι και το 8-7, αλλά να γίνεται κανένα λάθος, προσφέροντάς μας ωραίο θέαμα. Στο σημείο εκείνο όμως οι τυπικά γηπεδούχες πάτησαν γκάζι και εξαφανίστηκαν. Η ομάδα της Σαντορίνης κυριάρχησε ειδικά πάνω στο φιλέ παίρνοντας το πρώτο σετ και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση όπως άλλωστε δείχνει και το 25-13.

Κρίθηκε στο κερδισμένο βίντεο τσεκ το δεύτερο

Ίδια εικόνα είχαμε αρχικά και στο δεύτερο. Συγκεκριμένα και πάλι οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι και το 13-14. Στο σημείο εκείνο οι νησιώτισσες όπως και στο πρώτο έκαναν ένα 6-0 σερί με έξυπνο σερβίς και κυριαρχία στο φιλέ. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του στο 20-15 προσπάθησε να αντιδράσει και τα κατάφερε μειώνοντας σε 21-18. Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο η Πάβισιτς πήρε την επίθεση με την αρχική απόφαση είναι άουτ, ο Σκουλικάρης πήρε βίντεο τσεκ και έτσι αντί να γίνει το 21-19, έγινε το 22-18. Και πάλι όμως οι «ασπρόμαυρες» μείωσαν στους 2, αλλά οι τυπικά γηπεδούχες αντέδρασαν και έκαναν το 25-21 και μαζί και το 2-0.

Και πάλι 6-0 σερί και πάλι με περίπατο το 3-0

Και στο τρίτο σετ ο ΑΟ Θήρας έκανε κάτι που η αλήθεια είναι πως δεν βλέπουμε συχνά σε αγώνα και ειδικά σε κάποιον ημιτελικό Κυπέλλου. Τα κορίτσια του Μανώλη Σκουλικάρη όπως στα δύο προηγούμενα σετ, έτσι και σε αυτό έκαναν ένα σερί 6-0 και έτσι έφτασαν με χαρακτηριστική ευκολία στο 3-0 παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό για τέταρτη φορά και θα παλέψουν όπως σας αναφέραμε και στο ξεκίνημα για το πρώτο τους τρόπαιο.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-13, 25-21, 25-14)

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 3 άσους, 45 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων ενώ του ΠΑΟΚ από 1 άσο, 30 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων

ΑΟ ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Πάβιτσιτς 9 (8/19 επ., 1 μπλοκ, 83% υπ. – 25% άριστες), Μάασε 19 (18/31 επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 13 (10/21 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 0% άριστες), Τσιόγκα 13 (7/10 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ., 54% υπ. – 31% άριστες), Θωμαΐδου, Μιρτσκουλάβα

ΠΑΟΚ (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 9 (8/30 επ., 1 άσος), Τοντάι 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Σίζαρ 9 (9/27 επ., 39% υπ. – 15% άριστες), Κότσιτς 3 (1/7 επ., 2 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ (0/2 επ.), Μπάκα 9 (9/23 επ., 41% υπ. – 12% άριστες) / Καραμπάση (λ., 78% υπ. – 56% άριστες), Απλαδά 1 (1/2 επ.), Αντύπα, Θεοδοσίου (λ.), Αρμουτσή, Καραφουλίδου 1 (1/2 επ.), Τσοχατζή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ FINAL FOUR ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πέμπτη 5/3

ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ 3-0 (25-13, 25-21, 25-14)

Ολυμπιακός – Πανιώνιος (20:00)

Σάββατο 7/3

ΤΕΛΙΚΟΣ: ΑΟ Θήρας – Ολυμπιακός ή Πανιώνιος (21:00)