Απίστευτη Καλαμάτα 80' με τους Μεσσήνιους να βρίσκονται πίσω με 2-0 από τον Ολυμπιακό και να κάνουν επική ανατροπή επικρατώντας με 3-2!

Φοβερό παιχνίδι στην Καλαμάτα με την ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου να πετυχαίνει την ανατροπή της ιστορίας της. Οι Μεσσήνιοι παρότι βρέθηκαν πίσω με 0-2, κατάφεραν να κάνουν την επική ανατροπή και να επικρατήσουν του Ολυμπιακού με 3-2 (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 15-12), πετυχαίνοντας την μεγαλύτερη νίκη που έχουν πετύχει ποτέ.

Με το δίποντο αυτό η Καλαμάτα 80' έφτασε τους 6 βαθμούς και ανέβηκε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με τους Πειραιώτες να μένουν στους 4 και να πέφτουν στην 6η, πραγματοποιώντας ένα κάκιστο ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν πολύ πιο δυνατά και κατάφεραν να πάρουν σχετικά άνετα τα δύο πρώτα σετ, δείχνοντας πως θα έπαιρναν και με ευκολία και το τρίποντο. Όταν μάλιστα και στο τέταρτο έκαναν άμεσα το 3-6 δεν ήταν λίγοι αυτοί που θα είπαν πως το ματς τελείωσε.

Εκεί όμως η Καλαμάτα έκανε όπως αναφέραμε την ανατροπή της ιστορίας της. Αρχικά έμεινε στον πόντο μέχρι και το 15-15, όταν πήρε το προβάδισμα με 17-15, με τον Ολυμπιακό από την άλλη να ισοφαρίζει άμεσα. Οι δύο ομάδες πήγαν μαζί μέχρι και το 19-19 όταν οι «πράσινοι» με ένα 3-0 έκαναν το 22-19 και έφτασαν να μειώσουν παίρνοντας το σετ με 25-23.

Και στο τέταρτο σετ είχαμε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και πάλι να παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα που έφτασε τους πέντε πόντους (11-16). Και πάλι όμως η Καλαμάτα δεν κατέθεσε τα όπλα και στο 13-17 μείωσε στον πόντο, ενώ στο 19-21 κατάφερε να ισοφαρίσει. Οι δύο ομάδες πήγαν μαζί στο 23-23 με τους γηπεδούχους να παίρνουν τους δύο πολύτιμους πόντους και να ισοφαρίζουν στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο και τελευταίο σετ η Καλαμάτα ήταν αυτή που έφτασε στο 10-7 έτοιμη για την επική ανατροπή, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει σε 10-10, αλλά όλα τελείωσαν στο 12-12 με τους γηπεδούχους να τελειώνουν το παιχνίδι με άσο του Μάρκου μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Σπουδαία εμφάνιση του Μάρκου που έφτασε τους 24 πόντους με τον Κοβάσεβιτς να ακολουθεί με 19 και τον Χόρβατ να έχει 12. Για τους ηττημένους ο Ατανασίεβιτς είχε 27, ο Φρομ 20 και ο Νεντέλκοβιτς 14.

Τα σετ 3-2 σε 2.25: 21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 15-12

Η διακύμανση

1ο σετ: 6-8, 11-16, 15-21, 21-25

2ο σετ: 8-7, 13-16, 15-21, 17-25

3ο σετ: 6-8, 16-15, 21-19, 25-23

4ο σετ: 8-6, 11-16, 19-21, 25-23

5ο σετ: 4-5, 10-7, 12-11, 15-12

** Οι πόντοι της Καλαμάτα 80 προήλθαν από 6 άσους, 57 επιθέσεις, 10 μπλοκ, 30 λάθη αντιπάλου και του Ολυμπιακού από 3 άσους, 65 επιθέσεις, 18 μπλοκ, 22 λάθη αντιπάλου.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Γκόραλικ 5 (3/11 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 24 (18/41 επ., 4 άσοι, 2 μπλοκ), Λίσον 10 (6/10 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 19 (18/25 επ., 1 μπλοκ, 48% υπ. – 33% άριστες), Χόρβατ 12 (11/30 επ., 1 άσος, 70% υπ. – 40% άριστες)/ Ντάκουρης (λ., 44% υπ. – 29% άριστες), Κωνσταντίνος Δαλακούρας, Πετσιάς, Μανωλάκης, Παύλου 1 (1 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 20 (16/28 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 27 (20/42 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ), Ανέστης Δαλακούρας 10 (10/27 επ., 48% υπ. – 39% άριστες), Καβάνα 4 (4/6 επ.), Λινάρδος 11 (6/10 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Νεντέλκοβιτς 14 (9/14 επ., 5 μπλοκ) / Κωνσταντινίδης (λ., 42% υπ. – 33% άριστες), Χαμπάλα, Καπετανίδης.

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής της Καλαμάτας 80 Άκης Χατζηαντωνίου δήλωσε: «Είμαι τρομερά χαρούμενος. Η ομάδα μου δεν τα παράτησε. Τέτοιες νίκες μεγαλώνουν όλον τον οργανισμό. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια σε ένα γεμάτο γήπεδο όπως είδατε. Τεράστια νίκη απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Θα το χαρούμε σήμερα και από αύριο θα δούμε τον επόμενο αντίπαλο. Για εμάς είναι μαραθώνιος, θέλουμε βαθμούς. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, θέλουμε βαθμούς για να φτάσουμε στον στόχο, που είναι η σωτηρία».

Ο διαγώνιος της Καλαμάτας 80 Άγγελος Μάρκου τόνισε: «Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατή ομάδα. Ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες. Παίξαμε όλοι καλά, όχι μόνο εγώ. Ευχαριστώ όλους στην ομάδα. Κάναμε κάτι σημαντικό και για αυτούς που δεν μας πιστεύουν, τώρα θα μας πιστέψουν λίγο παραπάνω».

Ο κεντρικός του Ολυμπιακού Δημοσθένης Λινάρδος ανέφερε: «Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Κάναμε λάθη στα κρίσιμα σημεία. Δεν γίνεται να είσαι ο Ολυμπιακός και να σου ισοφαρίζουν το σκορ όταν είσαι στο +5. Προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις. Δουλεύουμε σκληρά. Είναι η 4η συνεχόμενη ήττα και το συναίσθημα είναι απίστευτο. Είναι ένας σύλλογος που δεν έχει συνηθίσει αυτές τις ήττες. Όταν μία ομάδα παίζει ελεύθερα και η άλλη είναι στρεσαρισμένη, είναι λογικό, αν της βγουν κάποια πράγματα, να παίξει καλύτερα. Έπαιξαν καταπληκτικά και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι σημαντικό να έχουμε στην περιφέρεια ομάδες με νέους παίκτες. Θέλουμε ανασυγκρότηση, θα βρούμε εσωτερικά τον τρόπο και ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να βγούμε από αυτή τη λούπα».