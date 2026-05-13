Η Δώρα Πασχαλίδου συνέχισε τη συλλογή μεταλλίων, με την 29χρονη παραολυμπιονίκη του τζούντο να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Judo Grand Prix της Αστάνα.

Η 29χρονη «χάλκινη» παραολυμπιονίκης του Παρισιού στα 70κ., αναδεικνύοντας την ποιότητα, το πάθος και την παγκόσμια κλάση της, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο IBSA Judo Grand Prix που διεξήχθη στην πρωτεύουσα του Καζακστάν.

Με καταγωγή από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής και υπό την καθοδήγηση του προπονητή της Θεόκλητου Παπαχρήστου, η Δώρα Πασχαλίδου έχει στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία J1 -70k. στο Ρότερνταμ το 2023, έχει στη συλλογή της και το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2022 στο Κάλιαρι, ενώ τον Μάρτιο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου παρα-τζούντο στην Τιφλίδα.



