Η Πασχαλίδου έκλεισε τη χρονιά με ασημένιο μετάλλιο στη Βραζιλία

Η Δώρα Πασχαλίδου έκλεισε το 2025 με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Γκραν Πρι Τζούντο της IBSA στο Σάο Πάολο.

Mε θέση στο βάθρο ολοκλήρωσε η Δώρα Πασχαλίδου τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2025, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Γκραν Πρι Τζούντο της IBSA (Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλημάτων Τυφλών), που φιλοξενήθηκε στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία.

Η 28χρονη «χάλκινη» παραολυμπιονίκης του Παρισιού το 2024, σημείωσε δύο νίκες στους τρεις αγώνες που έδωσε στη σημαντική διοργάνωση, που φιλοξενήθηκε στο Παραολυμπιακό Προπονητικό Κέντρο στο Σάο Πάολο, με τη συμμετοχή 258 αθλητών κι αθλητριών.

Η αθλήτρια του Θεόκλητου Παπαχρήστου, σχολίασε με αφορμή την επιτυχία της στο τελευταίο Γκραν Πρι Τζούντο της IBSA για το 2025: «Ακόμα ένα ασημένιο μετάλλιο ανάμεσα στις πιο δυνατές συναθλήτριές μου! Το καλύτερο δώρο για το κλείσιμο της χρονιάς η οποία κλείνει με τέσσερα ασημένια μετάλλια σε παγκόσμια και ένα χρυσό στο πανευρωπαϊκό!

Μια όμορφη διοργάνωση, και ακόμα μεγαλύτερη η χαρά μας για όσα μας δίνει συνέχεια ο Θεός! Αισθάνομαι ευλογημένη που ο κόπος μας αποδίδει και δεν πήγε χαμένος ούτε μια στιγμή! Όλα αυτά τα αποτελέσματα και όλη η ανοδική μας πορεία, μας δίνει μεγάλη δύναμη και κίνητρο να συνεχίσουμε για τα σπουδαιότερα. Έχοντας στο πλευρό μου τον προπονητή μου Θεόκλητο Παπαχρήστο, ξέρω πως κάθε στιγμή μας είναι η μία πιο όμορφη από την άλλη, αλλά και πως τα καλύτερα βρίσκονται ακόμη μπροστά μας».

Η Πασχαλίδου στη διάρκεια του 2024 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρα-τζούντο στην Αστάνα και τον Σεπτέμβριο διατήρησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στη Γεωργία.