Κοντού-Αναστασιάδου: Ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κωπηλασίας στο Βαρέζε
Η Μηλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου χάρισαν το πρώτο μετάλλιο στη εθνική ομάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών-γυναικών στη λίμνη Βαρέζε.
Το ελληνικό πλήρωμα έπειτα από μεγάλη προσπάθεια και μονομαχία με το πλήρωμα της Λιθουανίας στα τελευταία μέτρα, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο., ανοίγοντας λογαριασμό για τα ελληνικά κουπιά.
Η 20χρονη Κοντού και η 24χρονη Αναστασιάδου από τον προκριματικό έδειξαν πως θα ήταν στη μάχη των μεταλλίων στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών.
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Από την αρχή βρέθηκαν στη 2η θέση, πέρασαν τα 500μ. σε 1:39.40, τα 1.000μ. σε 3:21.64, τα 1.500μ. σε 5:05.15 και τερμάτισαν τα 2.000μ. σε 6:46.10.
Έδωσαν μεγάλη μάχη ακόμα και για το χρυσό μετάλλιο, που κατέληξε στις Λευκορωσίδες, Τατσιάνα Κλίμοβιτς και Αλένα Φούρμαν, οι οποίες μέχρι τα 1500μ. βρίσκονταν στην 3η θέση (5:05.21), όμως στο τελευταίο κομμάτι είχαν τις περισσότερες δυνάμεις, τερματίζοντας πρώτες σε 6:44.78.
Αντίθετη πορεία είχε η βάρκα της Λιθουανίας, οι Μαρτίνα Καζλαουσκάιτε και Ντοβίλε Ριμτούκε ήταν στην κορυφή μέχρι τα 1.500μ. (5:04.80), όμως τερμάτισαν στην 3η θέση σε 6:46.66.
Τόσο για την Ευαγγελία Αναστασιάδου, όσο και για τη Μηλένα Κοντού, ήταν το 4ο μετάλλιο της καριέρας τους σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Για την Κοντού να θυμίσουμε πως προέρχεται από τα δύο χρυσά μετάλλια που κατέκτησε πριν από μερικές ημέρες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ.
Η κατάταξη του τελικού
- 1. Λευκορωσία 6:44.78
- 2.Ελλάδα 6:46.10
- 3.Λιθουανία 6:46.66
- 4.Ελβετία 6:49.60
- 5.Μ. Βρετανία 6:53.18
- 6.Γερμανία 6:53.62
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