Ο Τσιτσιπάς το βράδυ του Σαββάτου στο Masters του Μόντρεαλ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς το βράδυ του Σαββάτου (1/8) θα διεκδικήσει την πρόκριση στο στο κυρίως ταμπλό στο Masters του Μόντρεαλ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει μέσα από τον προκριματικό γύρο την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό στο Masters του Μόντρεαλ, που θα αρχίσει την Κυριακή (2/8).

Ο Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο (1/8) απέναντι στον 20χρονο Καναδό και Νο831 του κόσμου, Κίγκαν Ράις (Νο.831), για τον προκριματικό γύρο του σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει το βράδυ του Σαββάτου και μετά τις 22:30, ώρα Ελλάδος.

Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται στο Νο1 του προκριματικού ταμπλό ως alternate και με νίκη θα εξασφαλίσει την πρόκριση για το κυρίως ταμπλό του τουρνουά.

Αν προκριθεί στο κυρίως ταμπλό, θα παίξει με έναν εκ των Φαμπιάν Μαροζάν, Ρομάν Άντρές Μπουρουτσάγκα, Τιάγκο Τιράντε, Χούμπερτ Χούρκατς, Αντριάν Μαναρινό, qualifier, Τζένσον Μπρούκσμπι, Μαρτίν Λανταλούθε, Τζέιμς Ντάκγουορθ, Γιάνικ Χάνφμαν, Γκάμπριελ Ντιάλο, Μάριν Τσίλιτς, Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, Ντάνιελ Αλτμάιερ και Λούκα Βαν Άσε.

