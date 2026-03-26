Ασημένιο μετάλλιο η Πασχαλίδου στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στην Τιφλίδα

Η Δώρα Πασχαλίδου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία της στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου παρά-τζούντο στην Τιφλίδα.

Σημαντική διεθνής διάκριση για το ελληνικό τζούντο σημείωσε η Δώρα Πασχαλίδου στο 2026 IBSA Judo World Cup, που πραγματοποιήθηκε στην Τιφλίδα της Γεωργίας.

Συγκεκριμένα η 29χρονη «χάλκινη» παραολυμπιονίκης του Παρισιού, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία J1 -70 κιλών.

Η Ελληνίδα τζουντόκα από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, υπό την καθοδήγηση του προπονητή της Θεόκλητου Παπαχρήστου, πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση και έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό της κατηγορίας. Εκεί πήρε τη δεύτερη θέση, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο σε μια κατηγορία με έντονο ανταγωνισμό.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Μπρέντα Σόουζα ντε Φρέιτας από την Βραζιλία, ενώ τα χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν η Ρενούκα Σαλάβε από την Ινδία και η Εσμέρ Τασκίν από την Τουρκία.

Η Δώρα Πασχαλίδου έχει στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία J1 -70k. στο Ρότερνταμ το 2023, ενώ έχει στη συλλογή της και το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2022 στο Κάλιαρι.