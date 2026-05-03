Σημαντική επιτυχία για τον Θοδωρή Τσελίδη, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα -90κ. στο Dushanbe Grand Slam 2026, που φιλοξενήθηκε στην πρωτεύουσα του Τατζικιστάν, Ντουσάνμπε.

Για τον 29χρονο «χάλκινο» ολυμπιονίκη του τζούντο στο Παρίσι, είναι το πρώτο μετάλλιο μέσα στη χρονιά κι έρχεται μετά τις 5ες θέσεις τον Φεβρουάριο, αρχικά στο Paris Grand Slam 2 στο Παρίσι κι έπειτα στο Grand Slam της Τασκένδης.

Ο Τσελίδης στην πορεία του μέχρι τον τελικό στο Dushanbe Grand Slam 2026, αρχικά νίκησε τον Νουρζάν Μπισένοφ από το Καζακστάν και στη συνέχεια τον Ρώσο, Ελντάρ Αλακβερντίεφ, παίρνοντας την πρωτιά στο Pool A και την πρόκριση στα ημιτελικά της κατηγορίας.

Εκεί ο Τσελίδης ξεπέρασε το εμπόδιο και του Μιχαήλ Λατίσεφ από τη Μολδαβία, παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό, όπου ηττήθηκε από τον Ρώσο, Μανσούρ Λορσάνοφ.

