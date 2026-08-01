Η Ελλάδα διεκδικεί σήμερα την πρόκριση στα ημιτελικά του FIBA 3x3 Challenger στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Το συναρπαστικό FIBA 3X3 Challenger ολοκηρώνει σήμερα (1/8) τη 13η στάση του στην Αθήνα.

Το Athens Challenger αποτελεί μέρος της FIBA ​​3x3 Men’s Professional Season και χρησιμεύει ως premium προκριματικός για μια στάση στο World Tour αργότερα στη σεζόν. Πέρα από την ευκαιρία πρόκρισης στο World Tour, τα αποτελέσματα στις διοργανώσεις Challenger προσθέτουν βαθμούς κατάταξης που είναι σημαντικοί για την Ελλάδα στην κούρσα για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της LA28.

Η ομάδα της ΔΕΗ Τeam Αthina συμμετέχει στο 3x3 Athens Challenger, με τους εξής παίκτες:

• Ο Δημήτριος Μπάρμπας (23) εκπροσωπεί την Ελλάδα στο 3x3 Nations League (διαγωνισμός U23) από το 2022 και αγωνίστηκε επίσης στα φετινά προκριματικά του Europe Cup (ECQ).

• Ο Άγγελος Ονούφριος Ραπτίδης (22) συμμετέχει επίσης στο ελληνικό 3x3 Nations League από το 2024 και εκπροσώπησε την εθνική ομάδα στο ECQ του 2025.

• Ο Ανδρέας Πετρόπουλος (32) φέρνει εμπειρία από ανώτερες διεθνείς ομάδες, έχοντας παίξει στο FIBA ​​3x3 Europe Cup 2023 στην Ιερουσαλήμ και ξανά στο φετινό ECQ.

- Ο Σωτήριος Κατσαμούρης (23) έχει δραστηριοποιηθεί στο εγχώριο μπάσκετ 3x3, και είναι η πρώτη συμμετοχή του με την ΕΘνική ομάδα

Η δράση κορυφώνεται σήμερα, με τη διεξαγωγή αρχικά των προημιτελικών, ξεκινώντας από τις 6 το απόγευμα, όταν και η ΔΕΗ Team Athina θα αγωνιστεί στην οκτάδα, με αντίπαλο την ισπανική Fuengirola, έχοντας κερδίσει προηγουμένως μια σπουδαία πρόκριση απέναντι στη Shinjuku από την Ιαπωνία, διεκδικώντας μια θέση στα ημιτελικά.

Ο τελικός, μετά και τη διαδικασία της τετράδας, θα διεξαχθεί στις 9:50 το βράδυ και, περίπου στις 10:30 το βράδυ, κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, μπροστά στο Παναθηναϊκό Στάδιο και πίσω από την Ακρόπολη, θα αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα.

Η διοργάνωση αποτελεί επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για να δημιουργηθεί μία δυναμική ενόψει του FIBA ​​3x3 Europe Cup 2027, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος τον επόμενο χρόνο.

Συνολικά το Challenger είναι ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του 3x3 στην Ελλάδα, τις Ολυμπιακές φιλοδοξίες και την προετοιμασία για τη διοργάνωση του Europe Cup τον επόμενο χρόνο.

Σε ό,τι αφορά την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην πραγματικότητα, όλοι έχουν την ευκαιρία να προκριθούν, καθώς οι θέσεις έχουν αυξηθεί από 8 σε 12 ομάδες ανά φύλο για το LA28.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συμμετοχές της Ελλάδα σε επίσημες διοργανώσεις FIBA ​​3x3, δεν είναι εντελώς αδύνατον να βρεθεί στις 12 κορυφαίες ομάδες που θα πάρουν μέρος στο LA28.

Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 48 στους άνδρες και στο 44 στις γυναίκες.

Πέντε ομάδες ανά φύλο θα γίνουν γνωστές μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2027 σχετικά με τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι, 6 ακόμη θέσεις θα παραμείνουν διαθέσιμες μέσω των Ολυμπιακών Προκριματικών Τουρνουά.

Δείτε τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:

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09.30 Kandava Turiba-Tel Aviv Royce 20-14

09.55 Akademija VDU-Kutaisi 20-17

10.20 Pirot-Tel Aviv Royce 21-10

10.45 Kuala Lumpur-Kutaisi 19-18

11.10 Kandava Turiba-Pirot 17-14

11.35 Akademija VDU-Kuala Lumpur 21-13

12.00 Session Break

17.00 Toulouse-Akademija VDU 12-14

17.25 Amsterdam RABOBANK-Kandava Turiba 19-16

17.50 Miami-ΔΕΗ Team Athina 20-12

18.15 Ub-Rio 21-9

18.40 Toulouse-Fuengirola 15-16

19.05 Amsterdam RABOBANK-London 20-8

19.30 Miami-Shinjuku SS 19-16

20.15 Ub-Warsaw 21-14

20.40 Fuengirola-Akademija VDU 21-15

21.05 London-Kandava Turiba 12-15

22.00 Shinjuku SS-Athina ΔΕΗ 19-20

22.25 Warsaw-Rio 15-19

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